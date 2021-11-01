Фильмы, которые вдохновят вас ничего не делать еще неделю

Консьерж и портье крадут бесценную картину, агенты ЦРУ борются за сердце одной и той же девушки: «Рамблер» собрал фильмы, под которые не стыдно лениться.

Фото: Кадр из фильма "Отпетые мошенницы" Кадр из фильма "Отпетые мошенницы"

Большой Лебовски (1998)

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События разворачиваются в послевоенном Лос-Анджелесе в 1991-м и рассказывают о парне, который считает себя совершенно счастливым человеком. Его жизнь кардинально меняется, когда гангстеры по ошибке принимают его за миллионера-однофамильца и начинают требовать деньги, которых у него нет.

Кадр из фильма "Большой Лебовски"

«Отпуск по обмену» (2006)

Рождественский ромком о двух девушках (англичанка и американка), которые решили на несколько дней поменяться домами. Они и не подозревали, что эти путешествия навсегда изменят их жизни. В главных ролях сильнейший актерский состав, объединивший американских и британских звезд: Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет, Джуд Лоу и Джек Блэк.

Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

«Типа крутые легавые» (2007)

Детективный боевик о констебле Николасе Эйнджеле, которого перевели из Лондона в тихий сельский городок Сэндфорд. Он пытается адаптироваться к мирной и на первый взгляд лишенной преступности жизни, а также глуповатому напарнику Дэнни Баттерману. Однако серия ужасный событий потрясает городок, и теперь коллегам придется ввязаться в полномасштабное расследование, полное стрельбы и погонями. Фильм особенно зайдет поклонникам черного юмора.

Кадр из фильма "Типа крутые легавые"

«Предложение» (2009)

Романтическая комедия с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом в главных ролях. По сюжету деспотичная начальница, которой грозит депортация в Канаду, склоняет своего молодого ассистента к фиктивному браку. Правда, она еще не подозревает, чем ее предложение может обернуться…

Кадр из фильма "Предложение"

«Значит, война» (2012)

Комедийный боевик с Риз Уизерспун, Крисом Пайном и Томом Харди в главных ролях. По сюжету агенты ЦРУ и по совместительству лучшие друзья Франклин Фостер и Так Хенсон начинают войну за сердце красотки Лоран. Параллельно их общий враг – террорист Генрих – разрабатываем план, как им отомстить.

Кадр из фильма "Значит, война"

«Великий Гэтсби» (2013)

События картины о трагичной любви разворачиваются в Пмерика 1920-х с ее громкими вечеринками, тайными бизнесами и настоящими чувствами. Леонардо ДиКаприо и Тоби Магуайр в мелодраме по мотивам романа Скотта Фицжеральда!

Кадр из фильма "Великий Гэтсби"

«Отель «Гранд Будапешт» (2014)

Консьерж Густав и его друг – портье Зеро Мустафа становятся участниками кражи бесценной картины, борьбы за состояние богатой семьи и даже политических изменений в Европе между двумя кровопролитными войнами XX века.

Кадр из фильма "Отель «Гранд Будапешт"

«Шпион» (2015)

Сьюзан Купер всю жизнь мечтала стать секретным агентом и даже устроилась работать в ЦРУ. Правда, дальше сотрудника самой низкой ступени ей так и не удалось продвинуться. Внезапно судьба ей подкидывает шанс воплотить мечту в жизнь – главная героиня получает первое задание. В главных ролях шпионской комедии Мелисса Маккартни, Джейсон Стэтхем и Джуд Лоу.

Кадр из фильма "Шпион"

«Отпетые мошенницы» (2019)

Две мошенницы – профессионал и любитель – готовы на все, чтобы обмануть очередную цель. Они вступают в соревнование друг с другом и начинают охотиться за состоянием молодого гения. Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон в главных ролях!