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Выставка «Сын Серебряного века» откроется в музее Голованова

Вечерняя Москва
36 минут назад

Музей-квартира Н. С. Голованова представляет выставку «Сын Серебряного века», приуроченную к 130-летию со дня рождения «Главного дирижера Советского союза».

Выставка «Сын Серебряного века» откроется в музее Голованова
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Выставочный проект раскроет разные грани личности Николая Голованова через панораму редких кадров, живописных и литературных портретов музыканта. Экспозиция расскажет о годах учебы юного регента в Синодальном училище, о первых музыкальных сочинениях и о публичных выступлениях в качестве дирижера.

Посетители увидят живописные портреты Голованова русских художников XX столетия: Павла и Ивана Радимовых, Федора Захарова, Сергея Малютина, Маргариты Лагранж-Судковской. Также представлены графические наброски и эскизы его портретов, вырезки из газет Большого театра, дружеские шаржи и карикатуры на маэстро, выполненные Кукрыниксами и Валентином Аврехом.

Впервые публика увидит альбом-досье, который мастер собирал сам на себя, раскрывающий непростой период в его жизни, вошедший в историю как «головановщина».

Творческая деятельность Голованова приходится на один из самых тяжелых периодов в истории нашей страны. Россия стремительно перемещалась из одной эпохи в другую, сталкивались разные уклады и мировоззрения. Именно в это время произошло становление музыканта.

Выставка открыта с 5 ноября по 25 января 2022 года, сообщается на сайте музея.

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