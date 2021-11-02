Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+9° в 
USD 71.48EUR 82.96
Войти в почту

В отношении рэпера Yung Trappa возбудили два уголовных дела

Lenta.ru
1 час назад

В отношении российского рэпера Владислава Ширяева, известного как Yung Trappa, возбудили два уголовных дела. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В отношении рэпера Yung Trappa возбудили два уголовных дела
Фото: InstagramInstagram

Против хип-хоп-артиста заведены дела за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Потерпевшими являются обратившаяся в полицию 18-летняя студентка Университета промышленных технологий и дизайна Алина, а также ее подруга.

В настоящее время Ширяева допрашивают. Следствие собирается настаивать на заключении рэпера под стражу.

О задержании Yung Trappa стало известно во вторник, 2 ноября. Ранее музыкант был судим за хранение и распространение наркотических средств и провел в тюрьме 5,5 года. Ширяев вышел на свободу в феврале 2021 года.

Обратившаяся в полицию девушка рассказала, что рэпер пригласил ее с подругой на вечеринку в загородном доме в Ленинградской области. Всего в коттедже было около восьми человек, однако первокурсница почти никого не знала. Когда студентка пошла спать, в комнату, где были она и ее подруга, пришел Ширяев и, несмотря на отказ, насильно принудил ее к сексу.

Фильмы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители