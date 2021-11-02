В отношении рэпера Yung Trappa возбудили два уголовных дела

В отношении российского рэпера Владислава Ширяева, известного как Yung Trappa, возбудили два уголовных дела. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Против хип-хоп-артиста заведены дела за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Потерпевшими являются обратившаяся в полицию 18-летняя студентка Университета промышленных технологий и дизайна Алина, а также ее подруга.

В настоящее время Ширяева допрашивают. Следствие собирается настаивать на заключении рэпера под стражу.

О задержании Yung Trappa стало известно во вторник, 2 ноября. Ранее музыкант был судим за хранение и распространение наркотических средств и провел в тюрьме 5,5 года. Ширяев вышел на свободу в феврале 2021 года.