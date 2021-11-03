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Тарантино продаст сцены из "Криминального чтива" как NFT

Мария Каткова
46 минут назад

Квентин Тарантино завил о том, что продаст вырезанные сцены из "Криминального чтива" как NFT. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Тарантино продаст сцены из "Криминального чтива" как NFT
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На аукцион будут выставлены семь вырезанных сцен, рукописный сценарий к фильму, а также комментарии режиссера, записанные на аудио. Фрагменты фильма увидят только те, кто купит его на аукционе.

«Я рад представить эти эксклюзивные сцены из "Криминального чтива" поклонникам. Секретная сеть и секретные NFT-токены открывают совершенно новый мир, объединяющий деятелей искусства и поклонников, и я очень рад быть частью этого», — заявил Тарантино.

NFT — невзаимозаменяемый токен, уникальный токен. Он представляет собой сертификат уникальности цифрового объекта, который подтверждает право на владение цифровым активом, например, файлом, видео или аудио.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Тарантино рассказал о планах на фильмы.

Фильмы,Криминальное чтиво,Квентин Тарантино,
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