Собака — лучший друг человека. «Рамблер» собрал картины, после которых вам точно захочется завести себе пса (а то и не одного).

«Собачья жизнь» (2017)

Сентиментальная фэнтези-драма о мыслях и мечтах собак, пока хозяев нет рядом. Главный герой — пес Бэйли, который умирает и перерождается, чтобы вновь встретить своего хозяина.

«Белль и Себастьян» (2013)

Жители городка Сен-Мартан в горах Франции начинают охоту на таинственное Чудовище, которое ворует у пастухов овец. Мальчик-сирота Себастьян выясняет, что мистический зверь — собака Белль: красивая и очень дружелюбная.

«Лэсси возвращается домой» (1943)

Родители продают породистую собаку сына, чтобы расплатиться с долгами. Но Лэсси сделает все, чтобы вернуться к мальчику Джо — своему единственному и любимому хозяину.

«Белый Бим Черное ухо» (1976)

Трогательная история дружбы пса по кличке Бим и одинокого пенсионера Ивана Ивановича. Пока хозяин отправляется на лечение в Москву, Бим по воле судьбы встречается с разными людьми.

«Хатико: Самый верный друг» (2008)

Фильм основан на реальной истории, произошедшей в Японии в XX веке. Профессор Паркер Уилсон находит на вокзале щенка породы акита-ину. Мужчина и пес становятся лучшими друзьями, которые остаются верны друг другу до конца.

«Марли и я» (2008)

Комедия о молодой семье, которая решила проверить отношения на прочность и завести собаку. Джон и Дженни выбирают лабрадора-ретривера не подозревая, как сильно он изменит их жизни.

«Ко мне, Мухтар!» (1964)

Лейтенант милиции Глазычев берет себе овчарку, оставленную в вагоне поезда. Милиционер перевоспитывает собаку в служебную, и вместе они начинают бороться с преступностью.

«Бетховен» (1992)

Милый сенбернар, названный в честь великого композитора, попадает в дом семьи Ньютонов. Бетховен быстро становится любимцем детей и угрозой спокойствию родителей.

«Зов предков» (2020)

Драма по роману Джека Лондона. 1880-е, время Золотой Лихорадки. Пес Бак попадает из Калифорнии в холодную Аляску — служить в упряжке почтовой службы.

«Все псы попадают в рай» (1989)