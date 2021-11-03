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10 фильмов, после которых ну очень хочется завести себе собаку

Дарья Амосова
3 часа назад

Собака — лучший друг человека. «Рамблер» собрал картины, после которых вам точно захочется завести себе пса (а то и не одного).

«Собачья жизнь» (2017). Главный герой — пес Бэйли, который умирает и перерождается, чтобы вновь встретить своего хозяина.
1/10 «Собачья жизнь» (2017). Главный герой — пес Бэйли, который умирает и перерождается, чтобы вновь встретить своего хозяина.
Фото: Кадр из фильма
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«Белль и Себастьян» (2013). Сирота Себастьян выясняет, что мистический зверь, который ворует местных овец, — это дружелюбная собака Белль.
2/10 «Белль и Себастьян» (2013). Сирота Себастьян выясняет, что мистический зверь, который ворует местных овец, — это дружелюбная собака Белль.
Фото: Кадр из фильма
«Лэсси возвращается домой» (1943). Семья продает породистую собаку, чтобы расплатиться с долгами. Но Лэсси сделает все, чтобы вернуться.
3/10 «Лэсси возвращается домой» (1943). Семья продает породистую собаку, чтобы расплатиться с долгами. Но Лэсси сделает все, чтобы вернуться.
Фото: Кадр из фильма
«Белый Бим Черное ухо» (1976). Трогательная история дружбы пса по кличке Бим и одинокого пенсионера Ивана Ивановича.
4/10 «Белый Бим Черное ухо» (1976). Трогательная история дружбы пса по кличке Бим и одинокого пенсионера Ивана Ивановича.
Фото: Кадр из фильма
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«Хатико: Самый верный друг» (2008). Профессор Паркер Уилсон и щенок, найденный на вокзале, становятся лучшими друзьями.
5/10 «Хатико: Самый верный друг» (2008). Профессор Паркер Уилсон и щенок, найденный на вокзале, становятся лучшими друзьями.
Фото: Кадр из фильма
«Марли и я» (2008). Комедия о молодой семье, которая решила проверить отношения на прочность и завести собаку.
6/10 «Марли и я» (2008). Комедия о молодой семье, которая решила проверить отношения на прочность и завести собаку.
Фото: Кадр из фильма
«Ко мне, Мухтар!» (1964). Лейтенант милиции Глазычев берет себе овчарку, оставленную в вагоне поезда.
7/10 «Ко мне, Мухтар!» (1964). Лейтенант милиции Глазычев берет себе овчарку, оставленную в вагоне поезда.
Фото: Кадр из фильма
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«Бетховен» (1992). Милый сенбернар, названный в честь великого композитора, творит беспорядок в доме семьи Ньютонов.
8/10 «Бетховен» (1992). Милый сенбернар, названный в честь великого композитора, творит беспорядок в доме семьи Ньютонов.
Фото: Кадр из фильма
«Зов предков» (2020). Драма по роману Джека Лондона. Пес Бак попадает из Калифорнии в холодную Аляску — служить в упряжке почтовой службы.
9/10 «Зов предков» (2020). Драма по роману Джека Лондона. Пес Бак попадает из Калифорнии в холодную Аляску — служить в упряжке почтовой службы.
Фото: Кадр из фильма
«Все псы попадают в рай» (1989). Вернувшись на Землю, пес Чарли находит друга — сироту Анни-Мари, которая умеет читать мысли животных.
10/10 «Все псы попадают в рай» (1989). Вернувшись на Землю, пес Чарли находит друга — сироту Анни-Мари, которая умеет читать мысли животных.
Фото: Кадр из фильма

«Собачья жизнь» (2017)

Сентиментальная фэнтези-драма о мыслях и мечтах собак, пока хозяев нет рядом. Главный герой — пес Бэйли, который умирает и перерождается, чтобы вновь встретить своего хозяина.

«Белль и Себастьян» (2013)

Жители городка Сен-Мартан в горах Франции начинают охоту на таинственное Чудовище, которое ворует у пастухов овец. Мальчик-сирота Себастьян выясняет, что мистический зверь — собака Белль: красивая и очень дружелюбная.

«Лэсси возвращается домой» (1943)

Родители продают породистую собаку сына, чтобы расплатиться с долгами. Но Лэсси сделает все, чтобы вернуться к мальчику Джо — своему единственному и любимому хозяину.

«Белый Бим Черное ухо» (1976)

Трогательная история дружбы пса по кличке Бим и одинокого пенсионера Ивана Ивановича. Пока хозяин отправляется на лечение в Москву, Бим по воле судьбы встречается с разными людьми.

«Хатико: Самый верный друг» (2008)

Фильм основан на реальной истории, произошедшей в Японии в XX веке. Профессор Паркер Уилсон находит на вокзале щенка породы акита-ину. Мужчина и пес становятся лучшими друзьями, которые остаются верны друг другу до конца.

«Марли и я» (2008)

Комедия о молодой семье, которая решила проверить отношения на прочность и завести собаку. Джон и Дженни выбирают лабрадора-ретривера не подозревая, как сильно он изменит их жизни.

«Ко мне, Мухтар!» (1964)

Лейтенант милиции Глазычев берет себе овчарку, оставленную в вагоне поезда. Милиционер перевоспитывает собаку в служебную, и вместе они начинают бороться с преступностью.

«Бетховен» (1992)

Милый сенбернар, названный в честь великого композитора, попадает в дом семьи Ньютонов. Бетховен быстро становится любимцем детей и угрозой спокойствию родителей.

«Зов предков» (2020)

Драма по роману Джека Лондона. 1880-е, время Золотой Лихорадки. Пес Бак попадает из Калифорнии в холодную Аляску — служить в упряжке почтовой службы.

«Все псы попадают в рай» (1989)

Дворняга Чарли Баркин попадает в рай из-за обмана своего бывшего друга Тупорыла. Вернувшись на Землю, пес находит нового друга в лице сироты Анни-Мари, которая умеет читать мысли животных.

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