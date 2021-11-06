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Зачем злодеям в кино дают яблоко

Мира Маркина
7 минут назад

Если вы обратите внимание на злых персонажей во многих кинокартинах, то сможете заметить одну схожую черту — большинство из них появляется в кадре с яблоком. "Рамблер" разобрался, зачем режиссеры используют яблоко в фильмах, и что этот символ означает.

Зачем злодеям в кино дают яблоко
Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"

Запретный плод сладок

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Во многих литературных произведениях яблоко символизирует запретный плод, который так и манит искушенных героев книги. Оно как бы намекает на коварство и грехопадение персонажа (вспомните Еву, не устоявшую перед сочным фруктом). Неудивительно, что режиссеры кинофильмов переняли данный символ и стали употреблять его уже в своих картинах.

«Чарли и шоколадная фабрика»

В фильме 2005 года маленький Чарли, жизнь которого была практически лишена удовольствий, попадает в зал, в котором съедобно все. Там текут шоколадные реки и цветут на кустах леденцы. Но первое, что больше всего заинтересовывает Чарли, это яблоко, растущее на дереве. С одной стороны, это намек на скромность мальчика, с другой — на то, что его испытывают на прочность.

Отдай другому

Иногда кинорежиссеры решают, что персонажи не должны самостоятельно съедать яблоко, а им стоит предложить его кому-нибудь другому. Например, в фильме «Сумерки» есть сцена, когда Эдвард (Роберт Паттинсон) подхватывает падающее яблоко Беллы (Кристен Стюарт) и возвращает фрукт прямо ей в руки. В этот момент камера фокусируется именно на руках вампира и плоде, который имеет алый как кровь цвет. Режиссер как будто намекает зрителю, что может ждать главную героиню, если она свяжется с таинственным молодым человеком.

Яблочный символизм

Чтобы объяснить появление фрукта в кадре, стоит обратиться к истории ученого Алана Тьюринге, чьи открытия в начале ХХ века были главной движущей силой в информатике. В 1954 году он покончил с собой, надкусив яблоко, накачанное цианидом. Алан полностью воссоздал сцену из своего любимого мультфильма «Белоснежка и семь гномов».

С точки зрения психологии

Если герой кинокартины в присутствии другого персонажа начинает грызть яблоко, то громкий хруст может заглушить речь собеседника. Таким образом режиссер может изобразить пренебрежение одного из героев сцены. К тому же иногда отрицательные персонажи выбрасывают яблоко, лишь надкусив его. Это показывает нам наглость героя. Большинство зрителей, привыкших уважительно относиться к еде с самого детства, на подсознательном уровне начинают недолюбливать этого человека.

Работа режиссера

Похоже, что режиссеры не просто так кормят отрицательных героев яблоками. То ли они пытаются придать им харизмы, то ли ссылаются на древние сказания, в которых яблоко считалось запретным плодом. В следующий раз, когда будете смотреть фильм, в котором играют «плохиши», поищите яблоки. Может быть, вам удастся разгадать философский замысел.

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