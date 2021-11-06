Зачем злодеям в кино дают яблоко

Если вы обратите внимание на злых персонажей во многих кинокартинах, то сможете заметить одну схожую черту — большинство из них появляется в кадре с яблоком. "Рамблер" разобрался, зачем режиссеры используют яблоко в фильмах, и что этот символ означает.

Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана" Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"

Запретный плод сладок

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Во многих литературных произведениях яблоко символизирует запретный плод, который так и манит искушенных героев книги. Оно как бы намекает на коварство и грехопадение персонажа (вспомните Еву, не устоявшую перед сочным фруктом). Неудивительно, что режиссеры кинофильмов переняли данный символ и стали употреблять его уже в своих картинах.

«Чарли и шоколадная фабрика»

В фильме 2005 года маленький Чарли, жизнь которого была практически лишена удовольствий, попадает в зал, в котором съедобно все. Там текут шоколадные реки и цветут на кустах леденцы. Но первое, что больше всего заинтересовывает Чарли, это яблоко, растущее на дереве. С одной стороны, это намек на скромность мальчика, с другой — на то, что его испытывают на прочность.

Отдай другому

Иногда кинорежиссеры решают, что персонажи не должны самостоятельно съедать яблоко, а им стоит предложить его кому-нибудь другому. Например, в фильме «Сумерки» есть сцена, когда Эдвард (Роберт Паттинсон) подхватывает падающее яблоко Беллы (Кристен Стюарт) и возвращает фрукт прямо ей в руки. В этот момент камера фокусируется именно на руках вампира и плоде, который имеет алый как кровь цвет. Режиссер как будто намекает зрителю, что может ждать главную героиню, если она свяжется с таинственным молодым человеком.

Яблочный символизм

Чтобы объяснить появление фрукта в кадре, стоит обратиться к истории ученого Алана Тьюринге, чьи открытия в начале ХХ века были главной движущей силой в информатике. В 1954 году он покончил с собой, надкусив яблоко, накачанное цианидом. Алан полностью воссоздал сцену из своего любимого мультфильма «Белоснежка и семь гномов».

С точки зрения психологии

Если герой кинокартины в присутствии другого персонажа начинает грызть яблоко, то громкий хруст может заглушить речь собеседника. Таким образом режиссер может изобразить пренебрежение одного из героев сцены. К тому же иногда отрицательные персонажи выбрасывают яблоко, лишь надкусив его. Это показывает нам наглость героя. Большинство зрителей, привыкших уважительно относиться к еде с самого детства, на подсознательном уровне начинают недолюбливать этого человека.

Работа режиссера