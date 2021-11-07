Малобюджетные фильмы, на которых заработали миллионы

«Одержимость», «Прочь», «Миллионер из трущоб», «Пролетая над гнездом кукушки» – все эти фильмы получили всемирное признание, несмотря на то что изначально в их успех никто не верил. «Рамблер» рассказывает, какие бюджеты были заложены в каждый из этих фильмов, и сколько в результате они принесли.

Фото: Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

«Одержимость», 2014

Видео дня

Бюджет: $3,3 млн

Сборы: $48 млн

Драма про жизнь отчаянного барабанщика получила три «Оскара» и один «Золотой глобус», а фильм попал в «Топ-10 лучших фильмов за 2014 год». История становления юного таланта, его сложные взаимоотношения с руководителем джазового коллектива и, конечно же, любовная линия приковывает зрителя к экрану. Кстати, это фильм режиссера Дэмьена Шазелла, который позже снял легендарный «Ла-Ла-Ленд». Оба фильмы обязательны к просмотру!

«Прочь», 2017

Бюджет: $4,5 млн

Сборы: $255 млн

«Оскар» за лучший сценарий и премии в номинациях «Лучший актер», «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль»: сатирический детектив начинающего режиссера получил настоящее признание! Фильм сочетает несколько жанров: черная комедия, триллер и хоррор. При этом здесь активно поднимается проблема неравенства, которая относит его и к социальной драме. Несмотря на разноплановость, зрители оценили картину по достоинству: посмотрите на цифру сборов!

«Миллионер из трущоб», 2008

Бюджет: $15 млн

Сборы: $141 млн

Фильм снят по сюжетам бестселлера индийского писателя Викаса Сварупа. Это картина о необразованном, но честном и добром юноше, который выиграл в интеллектуальной денежной викторине. Несколько «Оскаров», «Золотой глобус», премия «Гильдии киноактеров США» – история о простом человеке из народа, чьи мечты смогли сбыться, полюбилась зрителям и кинокритикам. В фильме Голливуд соединяется с Болливудом, а после просмотра этой доброй сказки остается вера в лучшее!

«Пролетая над гнездом кукушки», 1975

Бюджет: $13,5 млн

Сборы: $500 млн