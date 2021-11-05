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Группа ABBA выпустила альбом спустя 40 лет

Lenta.ruиещё 11
2 часа назад

Группа ABBA выпустила альбом спустя 40 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шведская поп-группа ABBA выпустила свой новый альбом под названием Voyage («Путешествие») спустя 40 лет с момента выхода предыдущего. Об этом сообщает Sky News.

Последний студийный альбом под названием The Visitors («Посетители») был выпущен в 1981 году. В новый альбом вошли десять треков. Ранее группа представила два трека из альбома — I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down.

Весной 2022 года группа представит новый релиз на концерте в Лондоне. Перед зрителями выступят все члены группы, а также будут использованы говорящие голограммы молодых Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад.

Основанная в 1972 шведская группа АВВА выступала десять лет. Авторству группы принадлежат хиты Dancing Queen, Super Trouper и Mamma Mia. Международное признание участники получили после победы на конкурсе «Евровидения» в 1974 году.

Ранее группа ABBA завела аккаунт в TikTok. Первым постом в соцсети стал ролик с песней Dancing Queen, которую исполняет неизвестный пианист. Позже в аккаунте появилось еще одно видео с анонсом проекта Abba Voyage.

Фильмы,Бьорн Ульвеус,Агнета Фельтског,Бенни Андерссон,
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