Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Стало известно о еще одном пострадавшем из съемочной группы «Ржавчины» Болдуина

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Еще один член съемочной группы фильма «Ржавчина», на съемках которого актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс, оказался в больнице. Об этом стало известно Sky News.

Стало известно о еще одном пострадавшем из съемочной группы «Ржавчины» Болдуина
Фото: ReutersReuters

Пострадавшим стал осветитель и монтажник Джейсон Миллер. Во время разборки съемочной площадки в Нью-Мексико его укусил ядовитый паук-отшельник. Через несколько дней у мужчины проявились серьезные симптомы, в том числе некроз руки и сепсис.

Миллер был госпитализирован и перенес несколько операций. Отмечается, что врачи делают все возможное, чтобы остановить инфекцию и спасти его руку от ампутации.

22 октября сообщалось, что во время съемки одной из сцен вестерна «Ржавчина» актер Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Оператор Хатчинс погибла в результате выстрела. Кроме того, был ранен режиссер Джоэл Соуса.

Фильмы,Джейсон Миллер,Алек Болдуин,Sky News,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители