Стало известно о еще одном пострадавшем из съемочной группы «Ржавчины» Болдуина

Еще один член съемочной группы фильма «Ржавчина», на съемках которого актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс, оказался в больнице. Об этом стало известно Sky News.

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Пострадавшим стал осветитель и монтажник Джейсон Миллер. Во время разборки съемочной площадки в Нью-Мексико его укусил ядовитый паук-отшельник. Через несколько дней у мужчины проявились серьезные симптомы, в том числе некроз руки и сепсис.

Миллер был госпитализирован и перенес несколько операций. Отмечается, что врачи делают все возможное, чтобы остановить инфекцию и спасти его руку от ампутации.