10 ролей Алена Делона, которые сделали его легендой

Ален Делон был эталоном мужской красоты в СССР, а его имя в массовом сознании давно стало нарицательным. «Рамблер» решил вспомнить фильмы с участием культового актера, которые сделали его легендой еще при жизни.

«Рокко и его братья» (1960)

Вдовец и четверо его сыновей решают переехать из итальянской деревни в Милан, где живет пятый сын. В погоне за лучшей жизнью братья берутся за любую работу, постепенно каждый находит свое место. Но отношения в некогда сплоченной семье раскалываются с появлением девушки Нади.

Кадр из фильма "Рокко и его братья"

«На ярком солнце» (1960)

Счета в банках, красивые женщины, дорогущие яхты: бедный авантюрист Том Рипли забирает себе жизнь миллионера Филиппа Гринлифа. Но даже самая искусная подделка всегда остается лишь жалкой копией…

Кадр из фильма "На ярком солнце"

«Затмение» (1962)

Виттория знакомится с биржевым брокером Пьеро, с которым у нее завязывается роман. Они вроде бы и подходят друг другу, но оба боятся тех чувств, которые в них пробуждаются, что и приводит к их мучительному разрыву.

Кадр из фильма "Затмение"

«Леопард» (1963)

В годы гражданской войны в Италии молодой племянник князя Фабрицио ди Салина мечется между мятежниками и приверженцами правящей династии Бурбонов. Сам же аристократ не хочет активно участвовать в политической борьбе, но осознает неизбежность грядущих перемен и чувствует, что скоро на смену «львам и леопардам придут шакалы и гиены».

Кадр из фильма "Леопард"

«Черный тюльпан» (1964)

Таинственный разбойник в маске наводит страх на местных мерзавцев. Неуловимый мститель находчив, бесстрашен, благороден и умен, а его фирменный знак – черный тюльпан, которым он отмечает все свои свершения. Дворянин Жульен – полная противоположность загадочного героя, однако есть нечто, что крепко связывает этих двоих.

Кадр из фильма "Черный тюльпан"

«Самурай» (1967)

Жеф Кастелло – наемный убийца, настоящий профессионал в своем деле. Получив заказ на устранение одного влиятельного человека, он выполняет его без особых трудностей: не оставляет следов и даже устраивает себе безупречное алиби. Однако внезапно находится свидетель, который видел киллера в лицо. Теперь за Жефом охотится не только комиссар полиции, но и заказчики убийства.

Кадр из фильма "Самурай"

«Зорро» (1975)

Испанец Диэго, на глазах у которого убивают его давнего друга, начинает вести двойную игру: в черном плаще, шляпе и маске он превращается в неуловимого мстителя, который борется с нечестными богатеями и солдатами, а после изображает бестолкового губернатора, который не вмешивается в творящийся беспредел.

Кадр из фильма "Зорро"

«Мсье Кляйн» (1976)

Робер Кляйн, несмотря на немецкую оккупацию, вполне преуспевает, скупая по дешевке у евреев произведения искусства и мебель. Однако его жизнь кардинально меняется, когда он получает по почте газету, предназначенную для евреев, и обнаруживает, что у него есть двойник…

Кадр из фильма "Мсье Кляйн"

«За шкуру полицейского» (1981)

К частному детективу Шука обращается женщина, у которой пропала слепая дочь. Вскоре сыщик понимает, что участие в поисках девушки – это искусно расставленная именно для него ловушка…

Кадр из фильма "За шкуру полицейского"

«Наша история» (1984)

Роберт Авранш мечется между любовью к алкоголю и женщине, с которой познакомился в поезде. За этот фильм Ален Делон получил премию «Сезар» за лучшую мужскую роль.