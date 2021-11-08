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Автор гимна КВН перечислил возможных преемников Маслякова

Lenta.ru
28 минут назад

Поэт и режиссер Борис Салибов, автор слов гимна КВН, перечислил возможных преемников руководителя и ведущего проекта Александра Маслякова. В беседе с изданием NEWS.ru он предположил, что новыми ведущими юмористического шоу могут стать сын или внучка ведущего.

Автор гимна КВН перечислил возможных преемников Маслякова
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Масляков готовит себе в преемники сына — Александра Маслякова-младшего. И недавно подключил внучку. Таисия Маслякова будет вести "Детский КВН"», — рассказал Салибов.

Поэт отметил, что, по его мнению, Масляков стал ведущим КВН благодаря своей феноменальной памяти и природному обаянию. При этом он отметил, что второе качество, особенно важное сегодня, отсутствует у Маслякова-младшего.

«Александр Масляков-младший мне не кажется хорошим ведущим КВН. Это мое мнение. У него нет и сотой доли экранного обаяния, которое присутствовало у папы. Возможно, есть у внучки, но ее в роли ведущей я пока не видел», — заключил Салибов.

Фильмы,Александр Масляков,
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