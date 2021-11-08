Автор гимна КВН перечислил возможных преемников Маслякова

«Александр Масляков-младший мне не кажется хорошим ведущим КВН. Это мое мнение. У него нет и сотой доли экранного обаяния, которое присутствовало у папы. Возможно, есть у внучки, но ее в роли ведущей я пока не видел», — заключил Салибов.