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Что смотреть в кино с 11 ноября

Мария Кимакович
1 час назад

Долгожданная премьера "Вечных" режиссерский дебют Алексея Чадова и другие фильмы, которые выходят в прокат на этой неделе, в подборке "Рамблера".

Что смотреть в кино с 11 ноября
Фото: Кадр из фильма "Своя война"Кадр из фильма "Своя война"

"Вечные"

Отдельным пунктом стоит отметить долгожданный фильм Хлои Чжао. Компания Disney перенесла премьеру картины, основанной на комиксах Marvel, с 4 на 8 ноября.

Согласно сюжету фильма представители долгоживущих и генетически улучшенных людей, появившихся на свет около пяти миллионов лет назад в результате эксперимента, защищают Землю, скрываясь от людей. Но определенные события заставляют Вечных выйти на свет.

"Своя война"

Режиссерский дебют Алексея Чадова, который исполнил в фильме и главную роль. Герой по имени Иван вернулся домой с войны, но найти себя в мирной жизни никак не может. Война преследует мужчину, не отпускает и лишает личного счастья: от Ивана уходит жена. Но Ивана это не останавливает: под видом американского военного корреспондента по имени Джон он отправляется в Сирию.

"Память"

Джессика приезжает в Колумбию, чтобы ухаживать за больной сестрой, которая находится в состоянии сна. Вскоре героиню начинают преследовать странные звуки: по ночам она не может уснуть из-за громких хлопков. Пытаясь понять, что это за звуки, и каково их происхождение, Джессика постепенно начинает терять связь с реальностью.

"Ряд 19"

Молодая врач Катя с дочкой летит ночным рейсом домой в непогоду. Путешествие оборачивается самым настоящим кошмаром: на борту начинают загадочно умирать пассажиры. А Кате предстоит пережить заново главный кошмар собственного детства.

"Проклятье Эбигейл"

Действие фильма происходит в Лондоне 1974 года, где из-за постоянных забастовок шахтеров по ночам отключают свет. Медсестра Вэл устраивается работать в больницу, где почти сразу ее начинает преследовать ощущение, что за ней кто-то (или что-то) постоянно наблюдает. В стенах больницы таится темная сущность, которая может поглотить и героиню, и все вокруг.

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