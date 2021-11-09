Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 71.29EUR 82.65
Войти в почту

Болдуин призвал полицию следить за оружием на съемках кино

Диана Товсепова
48 минут назад

63-летний Алек Болдуин на съемках вестерна случайно застрелил оператора.

Болдуин призвал полицию следить за оружием на съемках
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Трагедия поразила весь мир. Болдуин выступил с предложением для всей киноиндустрии. В частности, артист, случайно застреливший женщину, призвал контролировать безопасность при производстве фильмов, в которых задействовано оружие.

«Съемки каждого фильма или сериала, в котором используется оружие, фальшивое или иное, должны иметь на площадке полицейского, нанятого производством, чтобы специально следить за безопасностью оружия», — высказался Болдуин в соцсетях.

Напомним, актер Алек Болдуин случайно застрелил женщину-оператора и ранил режиссера во время съемок вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико. На площадке Болдуин должен был выстрелить из реквизитного пистолета — холостыми патронами. Но в момент выстрела осколки пули разлетелись и ранили двух человек.

После произошедшего Болдуин сотрудничал со следствием и поддерживал семью погибшей. Обвинение предъявлено не было, потому как актер не знал о настоящих патронах в оружии. Под подозрением оказались другие люди из съемочной группы. Ранее мы писали о том, кто мог подставить Алека Болдуина.

Фильмы,Алек Болдуин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители