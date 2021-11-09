Болдуин призвал полицию следить за оружием на съемках

63-летний Алек Болдуин на съемках вестерна случайно застрелил оператора.

Трагедия поразила весь мир. Болдуин выступил с предложением для всей киноиндустрии. В частности, артист, случайно застреливший женщину, призвал контролировать безопасность при производстве фильмов, в которых задействовано оружие.

«Съемки каждого фильма или сериала, в котором используется оружие, фальшивое или иное, должны иметь на площадке полицейского, нанятого производством, чтобы специально следить за безопасностью оружия», — высказался Болдуин в соцсетях.

Напомним, актер Алек Болдуин случайно застрелил женщину-оператора и ранил режиссера во время съемок вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико. На площадке Болдуин должен был выстрелить из реквизитного пистолета — холостыми патронами. Но в момент выстрела осколки пули разлетелись и ранили двух человек.