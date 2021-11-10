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Звездам «Гарри Поттера» предложили воссоединиться для съемок спецэпизода

Lenta.ru
1 час назад

Звездам франшизы о Гарри Поттере Дэниэлу Рэдклиффу, Эмме Уотсон и Руперту Гринту предложили воссоединиться для съемок спецэпизода. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на собственный источник.

Звездам «Гарри Поттера» предложили воссоединиться
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Выход проекта будет приурочен к 20-летию первого фильма о волшебнике. По словам собеседника газеты, на такой шаг компанию Warner Bros. сподвигло успешное продолжение сериала «Друзья». Ожидается, что съемки начнутся уже в конце ноября.

«Предлагаемое шоу окутано тайной, поскольку те, кто работает над франшизой, сначала хотят привлечь таланты. Будет замечательно, если они справятся с этим и предложат актерам большие деньги за воссоединение», — отметил источник The Sun.

В августе Рэдклифф оценил возможность участия в съемках продолжения «Гарри Поттера». Он признался, что с ним никто никогда не связывался по поводу будущих картин. Позднее он рассказал, что считает пятую часть франшизы своей любимой. Актер пояснил, что съемки в ленте «Гарри Поттер и Орден Феникса» позволили ему побольше поработать с Гари Олдманом.

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