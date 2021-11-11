«Вечные»: за что ругают и хвалят новый боевик Marvel

@raven-11881:«Все персонажи отлично подобраны, и я считаю, что все они правдоподобно и чудесно исполняют свои роли. Прекрасно работает взаимодействие между актерами и Вечными как командой. У каждого Вечного есть свои особенности, но все же они хорошо сочетаются как команда, даже если между ними есть некоторые различия».