«Вечные»: за что ругают и хвалят новый боевик Marvel

«Вечные» (англ. Eternals) — 26-ой фильм кинематографической вселенной Marvel о расе генетически модифицированных суперлюдей, тайно живущих на Земле.
Рассказываем, за что зрители полюбили и возненавидели картину.
Картина получила смешанные отзывы от критиков и зрителей. На престижном сайте оценка «Вечных» — 6,9 баллов из 10 (на основе 64 тысяч оценок). Фильм находится на первом месте по популярности на платформе.
Оценки других сервисов почти не отличаются: 6,9/10 на «Кинопоиск» (10 тысяч оценок), процент «свежести» на сайте Rotten Tomatoes — 47%. Рейтинг среди зрителей — 80% (на основе 5000+ оценок).
Зрители хвалят визуальные решения и эстетику картины в целом
@marllowollram: «Как не говорить о кинематографе и визуальном оформлении этого фильма? Чжао не стала здесь бездельничать, она привезла самый потрясающе красивый фильм во всей MCU».
@nlsteven-attheMovies: «Это не похоже ни на один из более ранних фильмов MCU. Слава Хлое Чжао за то, что она вышла из "зоны комфорта" MCU и создала этот визуальный опыт. Фильм выделяется потрясающими локациями, сногсшибательными боевыми сценами, разнообразным актерским составом (включая первого гей-персонажа Marvel) и заразительной игрой — палец вверх двум ведущим актерам, Джемме Чан и Ричарду Мэддену, за их привлекательное присутствие на экране и химию».
Однако не всем картина пришлась по вкусу визуально.
@Distarneo:«И все бы ничего, да только с визуальной точки зрения данную картину крайне сложно назвать эпическим зрелищем, потому что история показана в рамках особого минимализма, где практически все действия происходят либо в ограниченном пространстве (дом, квартира, павильон, космический корабль), либо в безлюдной обстановке, включающие несколько человек для вида (берег моря, лес, пустыня, степь, ночная улица)».
Зрителям также понравилась актерская игра и целый каст именитых звезд: Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Барри Кеоган, Кит Харингтон.
@akdubr: «Каст искренне радует. В фильм позвали целую горстку именитых актеров, способных вывозить на себе серьезные сцены и привлекать внимание зрителя, и не только».
@thiseasmenexes: «Этот фильм просто невероятный. Все прекрасно. Все актеры и актрисы потрясающие. Хлоя Чжао проделала очень хорошую работу».
@raven-11881:«Все персонажи отлично подобраны, и я считаю, что все они правдоподобно и чудесно исполняют свои роли. Прекрасно работает взаимодействие между актерами и Вечными как командой. У каждого Вечного есть свои особенности, но все же они хорошо сочетаются как команда, даже если между ними есть некоторые различия».
Однако критиковали картину тоже достаточно. Много претензий к слишком неспешном темпу фильма и философско-депрессивной направленности. По сравнению с другими работами Marvel фанатам «Вечные» показались не такими динамичными и яркими.
Зрители остались недовольны тем, что у фильма не было четкой структуры, история была непоследовательной и нелогичной, а повествование скачет от одного временного промежутка к другому.
@akdubr: «Сюжет искренне старается удержать внимание зрителя, для чего он делает пару якобы непредсказуемых крюков, нацеленных на ’Вау’-реакцию. Проблема в том, что он не вывозит всего объема, на который позарились создатели, отчего все события вбрасываются очень топорно и сумбурно. Зритель не успевает переварить происходящее, отчего и испытываемые эмоции оказываются скудными».
По мнению зрителей, не все персонажи были нужны для истории. Части героев было трудно сопереживать.
gorelove: «Слишком много персонажей и событий. Фильм пытается охватить несколько веков за раз, показывая ключевые моменты в истории человечества и его культуру за первые 30 минут <...>
Персонажей так много, что картина в должной мере никого из них толком раскрыть так и не успевает даже при условии почти трехчасового хронометража. И если говорить откровенно, большая часть ’команды’ Вечных фильму особо и не нужны».
@rcavictor-16647: «К сожалению, я рано потерял интерес, повествование фрагментарно и слабо. История не имеет структуры, а персонажи двумерны и не имеют мотивации для своих действий. Фильм наполнен сюжетными дырами, которые никогда не заполняются, и как зритель я не сочувствовал главным героям».
Отзывы на фильм взяты с сайтов kinopoisk.ru и imdb.com.