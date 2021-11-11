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«Вечные»: за что ругают и хвалят новый боевик Marvel

Дарья Амосова
2 часа назад

«Вечные» (англ. Eternals) — 26-ой фильм кинематографической вселенной Marvel о расе генетически модифицированных суперлюдей, тайно живущих на Земле.

«Вечные»: за что ругают и хвалят новый боевик Marvel
Фото: Кадр из фильма "Вечные"Кадр из фильма "Вечные"

Рассказываем, за что зрители полюбили и возненавидели картину.

Видео дня

Цифры

  • 5 ноября фильм вышел в США;
  • 8 ноября — в России;
  • $162 млн собрал боевик за неполную неделю проката;
  • 156 мин — продолжительность;
  • 2 «Оскара» имеет режиссер картины Хлоя Чжао — за работу над драмой «Земля кочевников» («Лучший фильм 2021» и «Лучший режиссер»).

Картина получила смешанные отзывы от критиков и зрителей. На престижном сайте оценка «Вечных» — 6,9 баллов из 10 (на основе 64 тысяч оценок). Фильм находится на первом месте по популярности на платформе.

Оценки других сервисов почти не отличаются: 6,9/10 на «Кинопоиск» (10 тысяч оценок), процент «свежести» на сайте Rotten Tomatoes — 47%. Рейтинг среди зрителей — 80% (на основе 5000+ оценок).

Зрители хвалят визуальные решения и эстетику картины в целом

@marllowollram: «Как не говорить о кинематографе и визуальном оформлении этого фильма? Чжао не стала здесь бездельничать, она привезла самый потрясающе красивый фильм во всей MCU».

@nlsteven-attheMovies: «Это не похоже ни на один из более ранних фильмов MCU. Слава Хлое Чжао за то, что она вышла из "зоны комфорта" MCU и создала этот визуальный опыт. Фильм выделяется потрясающими локациями, сногсшибательными боевыми сценами, разнообразным актерским составом (включая первого гей-персонажа Marvel) и заразительной игрой — палец вверх двум ведущим актерам, Джемме Чан и Ричарду Мэддену, за их привлекательное присутствие на экране и химию».

Однако не всем картина пришлась по вкусу визуально.

@Distarneo:«И все бы ничего, да только с визуальной точки зрения данную картину крайне сложно назвать эпическим зрелищем, потому что история показана в рамках особого минимализма, где практически все действия происходят либо в ограниченном пространстве (дом, квартира, павильон, космический корабль), либо в безлюдной обстановке, включающие несколько человек для вида (берег моря, лес, пустыня, степь, ночная улица)».

Зрителям также понравилась актерская игра и целый каст именитых звезд: Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Барри Кеоган, Кит Харингтон.

@akdubr: «Каст искренне радует. В фильм позвали целую горстку именитых актеров, способных вывозить на себе серьезные сцены и привлекать внимание зрителя, и не только».

@thiseasmenexes: «Этот фильм просто невероятный. Все прекрасно. Все актеры и актрисы потрясающие. Хлоя Чжао проделала очень хорошую работу».

@raven-11881:«Все персонажи отлично подобраны, и я считаю, что все они правдоподобно и чудесно исполняют свои роли. Прекрасно работает взаимодействие между актерами и Вечными как командой. У каждого Вечного есть свои особенности, но все же они хорошо сочетаются как команда, даже если между ними есть некоторые различия».

Кадр из фильма "Вечные"

Однако критиковали картину тоже достаточно. Много претензий к слишком неспешном темпу фильма и философско-депрессивной направленности. По сравнению с другими работами Marvel фанатам «Вечные» показались не такими динамичными и яркими.

Зрители остались недовольны тем, что у фильма не было четкой структуры, история была непоследовательной и нелогичной, а повествование скачет от одного временного промежутка к другому.

@akdubr: «Сюжет искренне старается удержать внимание зрителя, для чего он делает пару якобы непредсказуемых крюков, нацеленных на ’Вау’-реакцию. Проблема в том, что он не вывозит всего объема, на который позарились создатели, отчего все события вбрасываются очень топорно и сумбурно. Зритель не успевает переварить происходящее, отчего и испытываемые эмоции оказываются скудными».

По мнению зрителей, не все персонажи были нужны для истории. Части героев было трудно сопереживать.

gorelove: «Слишком много персонажей и событий. Фильм пытается охватить несколько веков за раз, показывая ключевые моменты в истории человечества и его культуру за первые 30 минут <...>

Персонажей так много, что картина в должной мере никого из них толком раскрыть так и не успевает даже при условии почти трехчасового хронометража. И если говорить откровенно, большая часть ’команды’ Вечных фильму особо и не нужны».

@rcavictor-16647: «К сожалению, я рано потерял интерес, повествование фрагментарно и слабо. История не имеет структуры, а персонажи двумерны и не имеют мотивации для своих действий. Фильм наполнен сюжетными дырами, которые никогда не заполняются, и как зритель я не сочувствовал главным героям».

Отзывы на фильм взяты с сайтов kinopoisk.ru и imdb.com.

Фильмы,Оскар,Хлоя Чжао,Барри Кеоган,Джемма Чан,Ричард Мэдден,Сальма Хайек,Анджелина Джоли,
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