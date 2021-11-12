Что известно о спецэпизоде «Гарри Поттера» на данный момент

Неделю назад франшиза праздновала двадцатилетний юбилей. Ряд СМИ опубликовали слухи, что главные звезды поттерианы вернутся в отдельном выпуске для фанатов. Рассказываем, что известно о спецэпизоде на данный момент.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень» Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Официальные источники пока не подтвердили съемки, поэтому вся информация — не более чем слухи (хоть и приятные).

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В выпуске снимутся главные звезды

Сообщается, что Warner Bros. Entertainment — компания, которая владеет правами на «Гарри Поттера» — уже пригласила звезд принять участие в воссоединении. Об этом рассказал британский таблоид The Sun в среду, 10 ноября.

«Предлагаемое шоу окутано тайной, поскольку боссы хотят сначала привлечь звезд фильма. Было бы замечательно, если бы они это сделали, актерам предложили большие деньги за воссоединение.

Многие актеры продвинулись вперед [в карьере], но благодаря фильму они стали суперзвездами. У них всех много теплых воспоминаний о совместных съемках. Все надеются, что это произойдет», — поделился источник с таблоидом The Sun.

Это будет похоже на воссоединение «Друзей»

В мае 2021 года на HBO Max вышел спецэпизод легендарного сериала под названием «Друзья: Воссоединение». В выпуске приняли участие все актеры оригинальной «шестерки». Каст играл в игры, вспоминал любимые моменты и делился неизданными кадрами со съемок.

HBO Max принадлежит одному из подразделений Warner Bros. Вдохновившись опытом и успехом сериального воссоединения, компания хочет снять подобное со звездами поттерианы. Выпуск будет посвящен 20-летию премьеры первого фильма франшизы «Гарри Поттер и философский камень».

Дата и место пока неизвестны

Hypebae и ряд других СМИ сообщают, что зрители увидят Гарри, Гермиону и Рона в декорациях волшебного мира. По слухам, в спецэпизоде будет воссоздан ряд знаменитых сцен: отправление учеников в Хогвартс с платформы 9¾ и Святочный бал.

Вероятней всего, съемки пройдут в Лондоне в павильоне Warner Bros. Съемки запланированы на ноябрь 2021 года.