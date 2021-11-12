За что «отпетая мошенница» получила «Оскар»

Лауреат премий «Оскар», «Эмми», «Золотой глобус» Энн Хэтэуэй 12 ноября отмечает день рождения. В этом году актрисе исполнилось 39 лет. В честь праздника «Рамблер» собрал фильмы с участием звезды, которые покорили миллионы зрителей по всему миру.

«Как стать принцессой» (2001)

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Миа оказывается наследницей трона, и теперь ей придется превратиться из неуклюжей школьницы в настоящую принцессу. Ее бабушка берется за внешний вид внучки, а девушки остается решить, отправиться ли ей в Европу, чтобы управлять страной, или остаться в Сан-Франциско, ведя обычную жизнь американского подростка…

«Дьявол ноcит Prada» (2006)

Культовая комедийная драма о юной карьеристке, которая сталкивается с изнанкой модной индустрии. По сюжету провинциальная девушка Энди, которая мечтает стать журналисткой, получает должность помощницы великой и ужасной Миранды Пристли, деспотичного редактора одного из крупнейших журналов мод. Но она еще не знает, с чем ей придется столкнуться на новой работе и на какие жертвы пойти ради блестящей карьеры. В главных ролях Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип.

«Война невест» (2009)

Романтическая комедия о подругах, которые хладнокровно соревнуются за титул лучшей невесты. Все из-за того, что их свадьбы намечены на один и тот же день. Теперь Эмма и Лив начинают отчаянную конкуренцию за место проведения торжества, гостей и платья, не желая уступать сопернице… В главных ролях Энн Хэтэуэй и Кейт Хадсон.

«Алиса в стране чудес» (2010)

Безумный Шляпник, Кролик с часами, Чеширский кот, Белая Королева и ее злобная сестра – эту экранизацию сказки Льюиса Кэрролла о волшебной стране можно пересматривать вечно. В главных ролях звездный актерский состав: любимчик Бёртона Джонни Депп, бывшая супруга режиссера Хелена Бонем Картер, Миа Васиковска, Энн Хэтэуэй и другие.

«Отверженные» (2012)

Экранизация легендарного мюзикла по роману Виктора Гюго. По сюжету беглый каторжник, который долгие годы вынужден скрываться от жестокого правосудия, остается в ответе за девочку Козетту. Ради ее счастья он готов пойти на все. Энн Хэтэуэй получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго в этой картине.

«Интерстеллар» (2014)

Фантастическая драма Кристофера Нолана с Мэттью Макконахи и Энн Хэтэуэй о задыхающейся Земле, космических путешествиях, соседних планетах и парадоксах времени. Картина взяла «Оскар» за лучшие визуальные эффекты!

«Стажер» (2015)

Роберт Де Ниро в душевной комедийной мелодраме о 70-летнем вдовце Бене Уитакере, который обнаруживает, что выход на пенсию – еще не приговор. Пользуясь случаем, он становится старшим стажером в интернет-магазине модной одежды под руководством Джулс Остин (Энн Хэтэуэй).

«Отпетые мошенницы» (2019)

Две мошенницы – профессионал и любитель – готовы на все, чтобы обмануть очередную цель. Они вступают в соревнование друг с другом и начинают охотиться за состоянием молодого гения. Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон в главных ролях!

«Темные воды» (2019)