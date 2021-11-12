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Илье Найшуллеру поступали угрозы из-за сериала о вампирах в семье Романовых

Lenta.ru
4 часа назад

Режиссеру Илье Найшуллеру поступали угрозы от православных активистов из-за сериала «Карамора». Об этом сообщает русская служба BBC News.

Найшуллеру угрожали из-за сериала о вампирах в семье Романовых
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Один из продюсеров проекта, который изначально должен был рассказывать о связи династии Романовых с вампирами, заявил, что сценарий пришлось переделать, а сам сериал превратить в фильм. Активисты были недовольны тем, что причисленные к лику святых Романовы предстают в образе кровопийц, поэтому было решено сделать вампирами царскую охрану и дворянство.

Сам Найшуллер покинул проект. Он подтвердил, что ему поступали угрозы, но «не придавал им серьезного значения». Пост режиссера занял Данила Козловский, который также сыграл в картине главную роль.

В 2017 году сообщалось, что Илья Найшуллер снимет для ТВ-3 фэнтезийный сериал «Карамора». Возлюбленная главного героя гибнет из-за вампиров, и тот бросает вызов сверхъестественным существам. Своими действиями персонаж развязывает Первую мировую войну, а затем и Октябрьскую революцию.

Фильмы,Илья Найшуллер,Данила Козловский,Русская служба BBC,
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