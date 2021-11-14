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4 фильма о мужчинах-неудачниках

Катерина Саломе
2 часа назад

Далеко не все мужчины готовы брать ответственность за свою жизнь. Одни ленятся работать, другие злоупотребляют алкоголем, а третьи ставят все сбережения на лошадиные скачки. "Рамблер" сделал подборку фильмов про мужчин-неудачников.

4 фильма о мужчинах-неудачниках
Фото: Кадр из фильма "Воспоминания неудачника"Кадр из фильма "Воспоминания неудачника"

"Все и сразу" (2013)

Кадр из фильма "Все и сразу"

Два друга – Тим и Дэн, представляют собой ярких представителей российских неудачников. Они окончили институты, однако устраиваться на работу по специальности не спешат. Парни считают, что работать за копейки не их удел. Поэтому ждут, когда им поступит выгодное финансовое предложение. И оно не заставляет себя долго ждать.

"Счастливое число Слевина" (2005)

Макс устал жить в бедности без каких-либо перспектив. Однажды он узнал о том, что на скачках одну из лошадей накачают лекарствами, благодаря которым она должна будет прийти первой. Он отправляется на ипподром и кредитуется на 20 тысяч долларов, которые и ставит на эту лошадь, но она погибает перед самым финишем, теперь он должен отдать всю сумму с процентами.

"Гиппопотам" (2016)

Кадр из фильма "Гиппопотам"

Тэд Уоллес – скандалист, пьяница и поэт-неудачник. Из-за своего характера и образа жизни он теряет работу. Теперь у мужчины нет денег даже на выпивку. В этот непростой период перед Тэдом появляется Джейн Свон – его крестница, которая делает ему деловое предложение.

"Воспоминания неудачника" (2008)

Когда-то Джо Скотт был успешным голливудским актером. Но сегодня, по словам домработницы, он является самым большим неудачником, который потакает своим желанием и совершенно не развивается. Однажды ему позвонила мама и сообщила, что умер его лучший друг детства. Эта новость так шокировала Джо, что он решает разобраться, что именно привело его к такому жизненному итогу.

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