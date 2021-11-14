Советские фильмы, которые присвоил себе Голливуд

Идеи некоторых американских фильмов вовсе не принадлежат им. В США не раз переснимали и переименовывали киноленты, которые ранее были выпущены в СССР. "Рамблер" расскажет о советских картинах, которые украл Голливуд.

Фото: Кадр из фильма "Садко" Кадр из фильма "Садко"

"Садко"

В 1952 году был снят фильм Александром Птушко по мотивам русской былины "Садко". После его экранизации она был куплен для американского кинопроката, однако был выпущен под названием "Волшебное путешествие Синдбада". Так, Садко перевоплотился в Синдбада Морехода, а сыгравшего главную роль Сергея Столярова переименовали в Эдварада Столяра. Интересно, что сценарий для перемонтированной версии написал никому тогда особо неизвестный молодой Фрэнсис Форд Коппола, который позже стал режиссером "Крестного отца".

"Тринадцать"

Советский фильм 1936 года рассказывал, как в средней Азии десять красноармейцев, их командир с супругой и гражданский (геолог) следуют через пустыню к железнодорожной станции, и по пути отряд попадает в песчаную бурю. Сюжет напоминает классический вестерн. Кинолента имела огромный успех в СССР, и Голливуд не смог этого упустить, и снял американский вариант этой картины. Фильм получил название "Сахара". Стоит отметить, что сюжет не претерпел практически никаких изменений.

"Планета бурь"