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Фильмы, которые помогут продержаться до выходных

Мира Маркина
3 часа назад

Агент ФБР и знаменитый грабитель объединяются, чтобы поймать самую разыскиваемую воровку, археолог в компании младшего брата отправляется на поиск редкого артефакта: «Рамблер» собрал фильмы последних лет, за просмотром которых время пролетит незаметно.

Фильмы, которые помогут продержаться до выходных
Фото: Кадр из фильма "Красное уведомление"Кадр из фильма "Красное уведомление"

«Еще по одной» (2020)

Видео дня

Комедийная драма Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном о компании друзей, решивших выпивать каждый день ради эксперимента и собственного счастья. Они договариваются наблюдать, как алкоголь скажется на их работе и личной жизни, а также устанавливают правила: не пить вечером и по выходным. Казалось бы, что может пойти не так? Фильм взял премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Кадр из фильма "Еще по одной"

«Дьявол всегда здесь» (2020)

Действие разворачивается в штате Огайо после окончания Второй мировой и рассказывает о последствиях послевоенных травм и преступности. По сюжету судьбы нескольких людей оказываются связаны невидимой нитью таинственных происшествий. В главных ролях драматического триллера шикарный актерский состав: Том Холланд, Билл Скарсгард, Себастиан Стэн, Роберт Паттинсон, Гарри Мелинг и другие.

Кадр из фильма "Дьявол всегда здесь"

«Красное уведомление» (2021)

В центре сюжета — самая разыскиваемая похитительница произведений искусства. Ее очередная мишень — яйцо Клеопатры. По следам воровки власти отправляют элитного агента ФБР Джона Хартли, которому приходится объединиться со знаменитым грабителем, чтобы выполнить задание. В главных ролях экшн-комедии Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.

Кадр из фильма "Красное уведомление"

«Виновный» (2021)

Криминальный триллер с Джейком Джилленхолом в главной роли об операторе службы спасения, бывшем детективе полиции, который в один из рабочих дней принимает звонок от женщины в смертельной опасности и пытается спасти ее любой ценой.

Кадр из фильма "Виновный"

«Гнев человеческий» (2021)

История о загадочном Эйче, который внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на участников серии многомиллионных ограблений. Под подозрение попадают все участники этой игры под прикрытием. Кого же постигнет гнев человеческий? В главной роли нового боевика от Гая Ричи – Джейсон Стейтем.

Кадр из фильма "Гнев человеческий"

«Круиз по джунглям» (2021)

Отважная исследовательница дикой природы отправляется в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое якобы обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать ее в этом опасном приключении будут младший брат и безбашенный капитан круизного пароходика. Впереди их ожидают не только смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны, но и ловушки, расставленные конкурентами. В главных ролях Дуэйн Джонсон и Эмили Блант.

Кадр из фильма "Круиз по джунглям"

«Время» (2021)

Триллер М. Найта Шьямалана по швейцарскому комиксу о туристах, которые попадают на пляж, где время течет пугающе быстро. Расслабленный отдых сменяется паникой, когда компания обнаруживает труп и замечает, что дети внезапно начали очень быстро взрослеть… Так как же теперь им остановить время?

Кадр из фильма "Время"
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