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Боевик с Дуйэном Джонсоном и Галь Гадот установил рекорд на Netflix

Lenta.ru
3 часа назад

Фильм Роусона Маршалла Тербер «Красное уведомление» установил рекорд по просмотрам в первый день на стриминговом сервисе Netflix. Об этом исполнитель одной из главных ролей Райан Рейнольдс сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Боевик с Джонсоном установил рекорд на Netflix
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Вау! У "Красного уведомления" крупнейший старт за всю историю Netflix. Поздравляю всю команду!» — написал актер.

Комедийный боевик вышел на Netflix 12 ноября. Рейнольдс сыграл в нем вместе с Дуйэном «Скалой» Джонсоном и Галь Гадот. Сюжет картины рассказывает о том, как вор предметов искусства Нолан Бут объединяется с агентом ФБР Джон Хартли для поиска драгоценного яйца, которое древнеримский генерал Марк Антоний подарил Клеопарте. Вскоре выясняется, что за драгоценностью охотится еще один человек по кличке «Слон» (Bishop).

В августе сообщалось, что гонорар Дуэйна Джонсона за появление в ленте «Красное уведомление» может составить 50 миллионов долларов. Тогда же стало известно, что он занял вторую строчку в списке самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. В прошлом году Галь Гадот оказалась на третьем месте среди самых богатых актрис мира.

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