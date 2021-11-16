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Обновление, которого ждали: новые онлайн-кинотеатры и приложения с ТВ-каналами теперь доступны для владельцев медиаприставок SberBox

SberPress
2 часа назад

Владельцам умных медиаприставок SberBox стали доступны дополнительные онлайн-кинотеатры и приложения с ТВ-каналами для просмотра любимых шоу, фильмов и сериалов на большом экране. В список этих сервисов вошли MEGOGO, IVI, Wink, more.tv и KION. Иконки приложений уже сейчас можно найти в новом разделе бокового меню на главном экране телевизора при подключенном к нему SberBox.

В SberDevices стремятся, чтобы вместе с приобретением умных устройств Sber у пользователей появлялись все более широкие возможности взаимодействия с контентом. И если раньше на SberBox можно было смотреть свыше 100 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и концертов в мультимедийном сервисе Okko, то теперь к нему добавились новые сервисы. Перечень онлайн-кинотеатров и приложений с ТВ-каналами будет расширяться, как и список устройств Sber, на которых они будут доступны.

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Умная ТВ-приставка SberBox управляется при помощи голоса, пульта и его виртуального аналога в приложении Салют, а также с помощью геймпадов. В Okko и СберЗвук на SberBox возможен голосовой поиск — чтобы включить нужный фильм или песню, достаточно нажать кнопку активации микрофона и произнести название произведения, исполнителя, актёра, режиссёра, жанра на русском и английском языках. В настоящий момент в новых кинотеатрах управление доступно при помощи пульта.

Мы слышим и ценим обратную связь наших пользователей, и стараемся отвечать их запросам. Один из самых популярных касался расширения списка онлайн-кинотеатров и приложений с ТВ-каналами. Мы приняли решение выйти за рамки экосистемных сервисов, давая больше выбора владельцам умных устройств Sber. Теперь пользователи SberBox могут смотреть контент на разных площадках, список которых будет пополняться

Константин Круглов

Старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка, CEO SberDevices

SberBox расширяет возможности телевизоров. Например, с его помощью можно смотреть кино и сериалы, видео в интернете, слушать музыку, играть в игры и решать бытовые задачи с помощью виртуальных ассистентов Салют. Они запишут в салон красоты или закажут готовую еду из Delivery Club – просто скажите «Салют, хочу пиццу!» и выбирайте любимую еду прямо во время просмотра фильма. Узнать подробнее о SberBox можно на официальном сайте.

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