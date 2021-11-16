Обновление, которого ждали: новые онлайн-кинотеатры и приложения с ТВ-каналами теперь доступны для владельцев медиаприставок SberBox

Владельцам умных медиаприставок SberBox стали доступны дополнительные онлайн-кинотеатры и приложения с ТВ-каналами для просмотра любимых шоу, фильмов и сериалов на большом экране. В список этих сервисов вошли MEGOGO, IVI, Wink, more.tv и KION. Иконки приложений уже сейчас можно найти в новом разделе бокового меню на главном экране телевизора при подключенном к нему SberBox.

В SberDevices стремятся, чтобы вместе с приобретением умных устройств Sber у пользователей появлялись все более широкие возможности взаимодействия с контентом. И если раньше на SberBox можно было смотреть свыше 100 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и концертов в мультимедийном сервисе Okko, то теперь к нему добавились новые сервисы. Перечень онлайн-кинотеатров и приложений с ТВ-каналами будет расширяться, как и список устройств Sber, на которых они будут доступны.

Видео дня

Умная ТВ-приставка SberBox управляется при помощи голоса, пульта и его виртуального аналога в приложении Салют, а также с помощью геймпадов. В Okko и СберЗвук на SberBox возможен голосовой поиск — чтобы включить нужный фильм или песню, достаточно нажать кнопку активации микрофона и произнести название произведения, исполнителя, актёра, режиссёра, жанра на русском и английском языках. В настоящий момент в новых кинотеатрах управление доступно при помощи пульта.

Мы слышим и ценим обратную связь наших пользователей, и стараемся отвечать их запросам. Один из самых популярных касался расширения списка онлайн-кинотеатров и приложений с ТВ-каналами. Мы приняли решение выйти за рамки экосистемных сервисов, давая больше выбора владельцам умных устройств Sber. Теперь пользователи SberBox могут смотреть контент на разных площадках, список которых будет пополняться

Старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка, CEO SberDevices