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«Девочковые» фильмы для тех, кого мутит от принцесс: список

Стелла Шмель
38 минут назад

Когда хочется устроить вечер легкого кино, но все «девчачьи» фильмы слащавы и как на подбор завершаются неоправданным хэппи-эндом, найти подходящий фильм превращается в задачку со звездочкой. В материале «Рамблера» мы собрали несколько идей легких фильмов для девушек, которые точно полюбят те, кого мутит от принцесс.

«Девочковые» фильмы для тех, кого мутит от принцесс
Фото: Кадр из фильма «Круэлла»Кадр из фильма «Круэлла»

«Круэлла» (2021)

Кадр из фильма «Круэлла»

История злодейки из «101 далматинца», рассказанная на новый лад. Снято как хороший гранжевый клип, при этом уместная доля глянца и высокой моды вкупе с легким сюжетом гарантирует прекрасное времяпрепровождение.

«8 подруг Оушена» (2018)

Кадр из фильма «8 подруг Оушена»

Величайшее ограблении в истории, которое организовала Дебби Оушен, собрав в свою команду истинных профессионалок, для которых закон не писан. Стильный фильм с ноткой уместного юмора. В главных ролях: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, Рианна, Сара Полсон и другие.

«Стриптизёрши» (2019)

Кадр из фильма «Стриптизёрши»

Танцовщицам элитного клуба для мужчин надоело зарабатывать гроши. Поэтому они берут дело в свои руки и меняют кардинально меняют свою жизнь. Но у каждого важного решения есть обратная сторона медали.

Фильм стоит посмотреть хотя бы ради кадров с Дженнифер Лопес, которая ради роли освоила искусство танца на пилоне.

«Девушка, подающая надежды» (2020)

Кадр из фильма «Девушка, подающая надежды»

Кассандра работает в кофейне и ведет в целом совершенно обычную жизнь. Но по вечерам она ходит по барам в поисках мужчин, которые готовы завязать отношения на одну ночь. Притворяясь сильно пьяной, она цепляет падких на легкую добычу парней, а затем вымещает на них свою злость, накопившуюся за много лет.

Криминальная драма для тех, кто любит фильмы поострее.

«Опасная игра Слоун» (2016)

Кадр из фильма «Опасная игра Слоун»

Элизабет Слоун — прекрасный лоббист, для нее существует неразрешимых задач. Но все же одно дело заставляет ее задуматься о том, что цена победы может быть слишком высока.

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