Джоан Роулинг не появится в спецэпизоде «Гарри Поттера»

Съемки спецэпизода, посвященного первому фильму франшизы, проходят без автора поттерианы, писательницы Джоан Роулинг. Об этом сообщает Holywood Reporter.
На этой неделе компания WarnerMedia объявила, что 1 января 2022 года выйдет специальный выпуск, посвященный юбилею выхода первой части поттерианы, "Гарри Поттер и философский камень". Эпизод выйдет на платформе HBO Max. В выпуске примут участие главные звезды фэнтези-цикла: Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, режиссер Крис Коламбус и другие звезды фильма.
Издание отмечает, что Джоан Роулинг в списке участников специального эпизода нет, и ее имя не числится в пресс-релизе. Писательница будет фигурировать в архивных кадрах. Сама автор книг ситуацию не прокомментировала.
Джоан Роулинг вместе с Warner Media на данный момент владеет авторскими правами на поттериану, включая фильмы, книги, компьютерные игры и прочие произведения.
В спецвыпуске снимутся актеры Хелена Бонэм Картер, Ральф Файнс, Гэри Олдман, Имельда Стонтон, Том Фелтон, Джеймс Фелпс, Оливер Фелпс, Бонни Райт, Мэтью Льюис, Эванна Линч и Ян Харт.