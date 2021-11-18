Джоан Роулинг не появится в спецэпизоде «Гарри Поттера»

Съемки спецэпизода, посвященного первому фильму франшизы, проходят без автора поттерианы, писательницы Джоан Роулинг. Об этом сообщает Holywood Reporter.

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На этой неделе компания WarnerMedia объявила, что 1 января 2022 года выйдет специальный выпуск, посвященный юбилею выхода первой части поттерианы, "Гарри Поттер и философский камень". Эпизод выйдет на платформе HBO Max. В выпуске примут участие главные звезды фэнтези-цикла: Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, режиссер Крис Коламбус и другие звезды фильма.

Издание отмечает, что Джоан Роулинг в списке участников специального эпизода нет, и ее имя не числится в пресс-релизе. Писательница будет фигурировать в архивных кадрах. Сама автор книг ситуацию не прокомментировала.