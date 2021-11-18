Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

Джоан Роулинг не появится в спецэпизоде к 20-летию «Гарри Поттера»

Дарья Амосова
3 часа назад

Съемки спецэпизода, посвященного первому фильму франшизы, проходят без автора поттерианы, писательницы Джоан Роулинг. Об этом сообщает Holywood Reporter.

Джоан Роулинг не появится в спецэпизоде «Гарри Поттера»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На этой неделе компания WarnerMedia объявила, что 1 января 2022 года выйдет специальный выпуск, посвященный юбилею выхода первой части поттерианы, "Гарри Поттер и философский камень". Эпизод выйдет на платформе HBO Max. В выпуске примут участие главные звезды фэнтези-цикла: Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, режиссер Крис Коламбус и другие звезды фильма.

Издание отмечает, что Джоан Роулинг в списке участников специального эпизода нет, и ее имя не числится в пресс-релизе. Писательница будет фигурировать в архивных кадрах. Сама автор книг ситуацию не прокомментировала.

Джоан Роулинг вместе с Warner Media на данный момент владеет авторскими правами на поттериану, включая фильмы, книги, компьютерные игры и прочие произведения.

В спецвыпуске снимутся актеры Хелена Бонэм Картер, Ральф Файнс, Гэри Олдман, Имельда Стонтон, Том Фелтон, Джеймс Фелпс, Оливер Фелпс, Бонни Райт, Мэтью Льюис, Эванна Линч и Ян Харт.

Ранее актриса Дакота Джонсон обвинила режиссера Альфреда Хичкока в домогательствах к ее бабушке.

Фильмы,Гарри Поттер и философский камень,Имельда Стонтон,Джеймс Фелпс,Оливер Фелпс,Бонни Райт,Хелена Картер,Руперт Гринт,Дакота Джонсон,Гэри Олдман,Эмма Уотсон,Том Фелтон,Дэниел Рэдклифф,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители