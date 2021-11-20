Noize MC выпустил новый альбом

Российский музыкант Noize MC (Иван Алексеев) выпустил 10 треков, который войдут в новый альбом "Выход в город". "19 ноября на всех цифровых площадках стали доступны 10 треков — они объединены общей концепцией, и даже складываются в некий единый метасюжет, но полную картину я покажу вам 17 декабря, когда откроются все 20 композиций в изначально задуманном порядке", - написал исполнитель на своей странице в Instagram. По его словам, сквозная тема всего альбома - это "попытка вырваться из пут стесняющих обстоятельств в некое более свободное пространство". Noize MC также выпустил клип на заглавную песню "Выход в город" одноименного альбома. Ранее новый альбом "Смутное время" впервые за шесть лет выпустил рэпер Оксимирон. В него вошли 36 треков.