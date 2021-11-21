Слава, смерть и награды: что стало со звездами «Один дома»

Любимая миллионами рождественская комедия Джона Хьюза «Один дома» радует зрителей с 1990 года. Прошло более 30 лет, но фильм продолжают пересматривать в канун новогодних праздников с тем же интересом. Роль Кевина принесла мировую известность Маколею Калкину, сделав его настоящей маленькой звездой. Судьбы других актеров, сыгравших в комедии, сложились по-разному. Узнайте, что случилось с героями фильма «Один дома» после съемок, из нашего материала.

Рождественская комедия «Один дома» вышла на экраны 31 год назад. Ее кассовые сборы составили 476,7 миллиона долларов (около 35 миллиардов рублей). Вскоре появилась вторая часть фильма — «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», — которая стала не менее успешной, чем первая. В сиквеле играл тот же актерский состав.

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Некоторые актеры, сыгравшие главные роли, были знаменитыми до съемок в комедии, другие же получили известность именно благодаря ей.

Маколей Калкин: Кевин

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«Один дома» — фильм, благодаря которому Маколей Калкин стал настоящей звездой. Роль маленького уверенного Кевина, который спас свой дом от «мокрых бандитов», сделала его любимчиком зрителей.

Сценарист Джон Хьюз знал Калкина еще до съемок фильма «Один дома». Мальчик снимался в его фильме «Дядюшка Бак» (1989). После успеха культовой рождественской комедии и ее сиквела Маколей Калкин снялся еще в нескольких фильмах 90 х, включая «Моя дочь», «Богатенький Ричи» и «Наравне с отцом». Затем в творческой жизни актера наступил большой перерыв. Снова на экране он появился в 2008 году в комедии «Спасенная».

С тех пор Калкин снялся еще в нескольких фильмах и телесериалах. Благодаря популярности, ему удалось сколотить большое состояние — 17 миллионов долларов (около 1,3 миллиарда рублей). Его игра в сериале «Американская история ужасов: Двойной сеанс» получила одобрительные отзывы кинокритиков. Недавно актер дефилировал на подиуме во время премьеры фильма «Дом Guc­ci» в Лос-Анджелесе.

В этом году Маколей Калкин стал отцом. Его девушка Бренда Сонг (Bren­da Song) родила сына. Родители назвали малыша Дакота Сонг Калкин (Dako­ta Song Culkin) в честь сестры актера, погибшей в автокатастрофе в 2008 году.

Кэтрин О’Хара: Кейт

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Кэтрин О’Хара уже была голливудской звездой до съемок в фильме «Один дома». Актриса снялась в картине «Битлджус» (1988) и других кинолентах. В рождественской комедии она сыграла маму Кевина, которая больше всех переживала о маленьком сыне.

Одной из самых известных работ актрисы стала роль Мойры в комедии «Шиттс Крик» (2015). Кэтрин О’Хара получила множество наград, включая «Эмми», и несколько раз номинировалась на «Золотой глобус».

Джо Пеши: Гарри

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Популярный актер Джо Пеши снялся во многих фильмах, включая «Славные парни», «Бешеный бык» и боевик «Смертельное оружие». Но одной из самых любимых у зрителей стала его роль бандита Гарри в комедии «Один дома».

Помимо успешной актерской карьеры, Джо Пеши известен и в музыкальном мире. Благодаря ему была создана известная группа The Four Sea­sons, исполнившая популярные хиты, включая «Oh What a Night» (1963). Именно он познакомил музыкантов, которые позже объединились в замечательный квартет.