Слава, смерть и награды: что стало со звездами «Один дома»

Маколей Калкин: Кевин

Кэтрин О’Хара: Кейт

Джо Пеши: Гарри

Помимо успешной актерской карьеры, Джо Пеши известен и в музыкальном мире. Благодаря ему была создана известная группа The Four Sea­sons, исполнившая популярные хиты, включая «Oh What a Night» (1963). Именно он познакомил музыкантов, которые позже объединились в замечательный квартет.