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Фильмы про одиночек для одиночек

Даша Краснова
1 час назад

Мы рождаемся и умираем в одиночестве, боимся его, при этом оно бесконечно притягательно. "Рамблер" нашел три фильма про одиночество для тех, кто сейчас находится без пары, потому что так вышло или потому что вы сами так решили.

Фильмы про одиночек для одиночек
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Она"

кадр из фильма

Это фильма о мире будущего, в котором нарастает отчуждение. В новом времени чувства отходят на второй план, а операционная система становится идеальным спутником жизни — другом, партнером, психоаналитиком.

При этом совершенная нейросеть — это симулякр сущности человека и системы бытия, она не создана для того, чтобы любить и быть любимой. Она выполняет сложнейшие функции, но не умеет любить. Или все-таки может?

"Вторая жизнь Уве"

кадр из фильма

Старик Уве Линдал потерял жену, а вскоре его уволили с любимой работы. Результат — депрессия, крайняя степень отчаяния и суицидальные мысли. Так уж вышло, что у сильного чувства безысходности нет ни срока давности, ни возраста, без помощи со стороны близких тут не обойтись.

Но вдруг судьбу старика врывается соседка — молодая Иранка Парванех. Именно она помогает ему ощутить вкус жизни и обрести уверенность в собственной важности.

"Изгой"

кадр из фильма

Вариаций сюжета о Робинзоне Крузо в кино довольно много. Здесь же на необитаемом острове оказался сотрудник службы доставки FedEx, благополучный американец Чак Ноланд.

Чай вырван из повседневной жизни и изолирован от человеческого сообщества не по доброй воле, а вынужденно. Но именно такой радикальный опыт позволяет полностью переоценить свою жизнь, отношения с другими людьми, отсечь незначительное и правильно расставить приоритеты.

Фильмы,Изгой,Вторая жизнь Уве,Она,
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