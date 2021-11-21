Актриса Сальма Хайек удостоилась звезды на голливудской Аллее славы

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек приняла участие в церемонии на голливудской Аллее славы, в ходе которой получила звезду со своим именем. Об этом сообщает People. Как отмечается, Хайек стала 2709-й знаменитостью, которая удостоилась этой чести. Церемония состоялась 19 ноября. Во время благодарственной речи она обратилась к зрителям с призывом найти занятие, которое бы их радовало и которое бы они по-настоящему любили. Именно в этом нужно совершенствоваться, независимо от того, что об этом говорят окружающие. "Работайте усердно. Готовьтесь. Плевать, что кто то говорит. Но самое главное, не слушайте себя, когда у вас что то не получается", - подчеркнула она. Актриса также вспомнила о непростом начале своей карьеры, в том числе речь шла об эпизоде из 90-х, когда неизвестный напал на нее с ножом в Голливуде. Также она рассказала о расизме и предвзятом отношении к себе из-за своего мексиканского происхождения. В церемонии также приняли участие ее коллеги Адам Сэндлер, Кумэйл Нанджиан и режиссер фильма "Вечные" Хлоя Чжао,в котором сыграла Хайек. Ранее сообщалось, что британский актер Дэниел Крейг получил звезду на Аллее славы в Голливуде в преддверии американской премьеры "Не время умирать" — последнего для Крэйга фильма в рамках бондианы.