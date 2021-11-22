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9 фильмов, где Скарлетт Йоханссон соблазняла зрителей

Мира Маркина
43 минуты назад

Одной из самых сексуальных актрис Голливуда 22 ноября 2021 года исполнилось 37 лет. В честь дня рождения Скарлетт Йоханссон «Рамблер» вспомнил фильмы с участием актрисы, которые привели в восторг зрителей по всему миру.

Одной из самых сексуальных актрис Голливуда 22 ноября 2021 года исполнилось 37 лет.
1/10 Одной из самых сексуальных актрис Голливуда 22 ноября 2021 года исполнилось 37 лет.
Фото: globallookpress.com
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В дом художника Йоханнеса Вермеера приходит 16-летняя девушка Гриет, чтобы работать служанкой. Вскоре она обращает на себя внимание живописца, и он просит ее позировать ему для новой картины.
2/10  В дом художника Йоханнеса Вермеера приходит 16-летняя девушка Гриет, чтобы работать служанкой. Вскоре она обращает на себя внимание живописца, и он просит ее позировать ему для новой картины.
Фото: Кадр из фильма "Девушка с жемчужной сережкой"
Драматический триллер Вуди Аллена о некогда известном теннисисте, который переживает непростые времена. Все только усложняется с появлением в его жизни женщины по имени Нола. Он влюбляется в нее, а она встречается с его другом.
3/10 Драматический триллер Вуди Аллена о некогда известном теннисисте, который переживает непростые времена. Все только усложняется с появлением в его жизни женщины по имени Нола. Он влюбляется в нее, а она встречается с его другом.
Фото: Кадр из фильма "Матч поинт"
Погибший журналист не может обрести покой, зная сенсационную новость об убийце, орудующем в Лондоне. Он убеждает американскую студентку отправиться на поиски сенсационной новости, которая станет величайшим репортажем в ее жизни…
4/10 Погибший журналист не может обрести покой, зная сенсационную новость об убийце, орудующем в Лондоне. Он убеждает американскую студентку отправиться на поиски сенсационной новости, которая станет величайшим репортажем в ее жизни…
Фото: Кадр из фильма "Сенсация"
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Историческая драма с Натали Портман и Скарлетт Йоханссон в главных ролях о честолюбивых сестрах, которые борются за сердце и благосклонность короля Генриха VIII.
5/10 Историческая драма с Натали Портман и Скарлетт Йоханссон в главных ролях о честолюбивых сестрах, которые борются за сердце и благосклонность короля Генриха VIII.
Фото: Кадр из фильма "Еще одна из рода Болейн"
Во время летних каникул две американки Вики и Кристина влюбляются в одного художника по имени Антонио.
6/10 Во время летних каникул две американки Вики и Кристина влюбляются в одного художника по имени Антонио.
Фото: Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона"
Комедия о Джоне Мартелло, который каждые выходные ходит в церковь, каясь в одних и тех же грехах. А еще, оставаясь в одиночестве, он предается запретному удовольствию – просмотру контента для взрослых…
7/10 Комедия о Джоне Мартелло, который каждые выходные ходит в церковь, каясь в одних и тех же грехах. А еще, оставаясь в одиночестве, он предается запретному удовольствию – просмотру контента для взрослых…
Фото: Кадр из фильма "Страсти Дон Жуана"
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По сюжету сексапильная студентка под воздействием запрещенных препаратов становится сверхчеловеком. Теперь она из добычи превратится в охотницу…
8/10 По сюжету сексапильная студентка под воздействием запрещенных препаратов становится сверхчеловеком. Теперь она из добычи превратится в охотницу…
Фото: Кадр из фильма "Люси"
Научно-фантастический боевик о киборге-гибриде, стоящим во главе элитного подразделения полиции, который идет по следу могущественного хакера.
9/10 Научно-фантастический боевик о киборге-гибриде, стоящим во главе элитного подразделения полиции, который идет по следу могущественного хакера.
Фото: Кадр из фильма "Призрак в доспехах"
Черной вдове придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до того, как она присоединилась к команде Мстителей, и раскрыть опасный заговор.
10/10 Черной вдове придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до того, как она присоединилась к команде Мстителей, и раскрыть опасный заговор.
Фото: Кадр из фильма "Черная вдова"

«Девушка с жемчужной сережкой» (2003)

Видео дня

Действие фильма происходит в Нидерландах в XVII веке. В дом художника Йоханнеса Вермеера приходит 16-летняя девушка Гриет, чтобы работать служанкой. Вскоре она обращает на себя внимание живописца, и он просит ее позировать ему для новой картины. Это вызывает недовольство всех членов семьи творца, многочисленные конфликты и приводит к изгнанию девушки из дома хозяев… В главных ролях Скарлетт Йоханссон и Колин Фёрт.

«Матч поинт» (2005)

Драматический триллер Вуди Аллена о некогда известном теннисисте, который переживает непростые времена. Все только усложняется с появлением в его жизни женщины по имени Нола. Он влюбляется в нее, а она встречается с его другом.

«Сенсация» (2006)

Погибший журналист Джо Стромбел не может обрести покой в загробном мире, зная сенсационную новость об убийце, орудующем в Лондоне. Он убеждает американскую студентку Сондру Прански, которая видит его во время выступления мага, отправиться на поиски сенсационной новости, которая может стать величайшим репортажем в ее жизни… В главных ролях фильма Вуди Аллена Хью Джекман и Скарлетт Йоханссон.

«Еще одна из рода Болейн» (2008)

Историческая драма с Натали Портман и Скарлетт Йоханссон в главных ролях о честолюбивых сестрах, которые борются за сердце и благосклонность короля Генриха VIII. И хотя обе девушки разделят с ним ложе, только одной из них суждено подняться на престол для непродолжительного царствования…

«Вики Кристина Барселона» (2008)

Во время летних каникул две американки Вики и Кристина влюбляются в одного художника по имени Антонио. Мужчина не может определиться, какая из подруг его привлекает больше, однако отношения в этом любовном треугольнике становятся еще более запутанными, когда в игру вступает бывшая жена художника. Оказывается, она не до конца отказалась от своих прав на экс-супруга… В главных ролях: Ребекка Холл, Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

«Страсти Дон Жуана» (2013)

Искрометная комедия о Джоне Мартелло, у которого вся его жизнь подчиняется жесткому порядку. Каждые выходные он ходит в церковь, каясь в одних и тех же грехах. А еще, оставаясь в одиночестве, он предается запретному удовольствию – просмотру контента для взрослых…

«Люси» (2014)

Экшен со Скарлетт Йоханссон о возможностях человеческого мозга. По сюжету сексапильная студентка под воздействием запрещенных препаратов становится сверхчеловеком. Теперь она из добычи превратится в охотницу…

«Призрак в доспехах» (2017)

Научно-фантастический боевик о киборге-гибриде, стоящим во главе элитного подразделения полиции, который идет по следу могущественного хакера. Фильм снят по манге, которая предвосхитила «Матрицу».

«Черная вдова» (2021)

Фантастический боевик о Наташе Романофф (она же Черная вдова), которая срывает планы Дрейкова по порабощению мира. По сюжету ей придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до того, как она присоединилась к команде Мстителей, и раскрыть опасный заговор.

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