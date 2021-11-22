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Okko приглашает подписчиков на секретный «Вечер с Адель»

SberPress
2 часа назад

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, покажет запись секретного концерта «Вечер с Адель» (Sony Pictures Television), посвященного выходу нового альбома супер-звезды «30» (вышел на Sony Music Entertainment) — первого за 6 лет. Концерт состоялся в обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе 24 октября.

Послушать долгожданное выступление 15-кратной победительницы премии Гремми собрались сотни людей, в том числе такие звезды как Крис Дженнер, Лиззо, Николь Ричи, Эллен Дедженерес, Селена Гомес, Дрейк.

В программе концерта самые известные хиты Адель и новые песни из альбома «30»: «Hello», «Easy On Me», «Skyfall», «I Drink Wine», «Someone Like You», «When We Were Young», «Make you Feel My Love», «Hold On», «Rolling In The Deep», «Love Is A Game».

Вместе с записью концерта зрители увидят эксклюзивное интервью певицы легендарной Опре Уинфри. Беседу снимали в розовом саду телеведущей. В своем первом большом интервью на телевидении Адель рассказывает о новом альбоме, истории создания песен, жизни после развода, похудении и воспитании сына.

Концерт будет доступен в подписках «Оптимум», «Премиум» и СберПрайм для всех зарегистрированных пользователей Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv с 22 ноября.

Фильмы,Крис Дженнер,Адель,Эллен Дедженерес,
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