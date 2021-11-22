Что смотреть в кино с 25 ноября

Какие фильмы стоит посмотреть на большом экране на этой неделе, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Купе номер 6" Кадр из фильма "Купе номер 6"

"Обитель зла: Раккун-Сити"

Мрачный и опустевший Раккун-Сити когда-то был обычным городом, где бурлила жизнь и располагалась фармацевтическая корпорация под названием Umbrella. Она давно переехала, но, как оказалось, оставила после себя ужасное наследие, которое набирало силу все эти годы. Остаться в живых у уцелевшей группы людей, когда это зло вырвется на свободу, есть шанс лишь, сплотившись и выяснив правду о фармацевтической корпорации.

"Грейс и Джо: История любви"

Действие фильма происходит на Гавайях 1920-х годов. На островах начинается жуткая эпидемия, из-за которой родители Джо погибают. Опеку над ним берет местный доктор для бедных, которому Джо помогает, развозя по домам заказчиков лекарства. Однажды во время одной из таких поездок Джо встречает дочь богатого плантатора и влюбляется в нее. Но отец Грейс, разумеется, ни за что не собирается допустить этой связи.

"Купе номер 6"

Фильм с Юрой Борисовым в главной роли совместного производства России, Эстонии, Германии и Финляндии взял в этом году гран-при жюри Каннского фестиваля. Студентка из Финляндии по имени Лора отправляется в путешествие на поезде из Москвы до Мурманска. Ей предстоит долгое время делить одно купе с грубоватым русским попутчиком. Поначалу девушке вовсе не по душе это соседство, но со временем случайное знакомство помогает обоим осознать свое одиночество и неприязнь перерастает в привязанность.

"Прошлой ночью в Сохо"

Юная Элоиза учится в Лондоне на дизайнера одежды. Однажды мистическим образом она неожиданно попадает в 1960-е годы и встречает своего кумира — певицу Сэнди. Но Лондон тех времен оказывается вовсе не так привлекателен, как поначалу казалось Элоизе, а время может сыграть с девушкой злую шутку.

"Энканто"