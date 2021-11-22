Скотт раскрыл детали сериалов по «Чужому» и «Бегущему по лезвию»

Режиссер Ридли Скотт заявил, что начал работать над сериалами по мотивам своих фильмов «Чужой» и «Бегущий по лезвию». О деталях новых проектов он рассказал Variety.

По словам кинематографиста, сценарии пилотных серий обоих шоу уже были написаны ранее. Как утверждает Скотт, в сериале на основе «Бегущего по лезвию» будет десять часовых серий, а во втором проекте пока нет точного числа эпизодов. Приблизительное количество часов варьируется от восьми до десяти, отметил Ридли.

Напомним, что впервые слухи о создании сериала по киноленте «Чужой» появились в конце прошлого года. Сообщалось, что шоураннером проекта выступит Ноа Хоули, известный своей работой над сериалами «Фарго» и «Кости».