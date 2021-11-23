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Скотт обвинил «чертовых миллениалов» в провале фильма

Катерина Саломе
1 час назад

Голливудский режиссер Ридли Скотт обвинил в провале своего фильма «Последняя дуэль» «чертовых миллениалов и их мобильники». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Скотт обвинил «чертовых миллениалов» в провале фильма
Фото: Кадр из фильма «Последняя дуэль»Кадр из фильма «Последняя дуэль»

Киносоздатель уверен, что на сборы в большей степени повлияла «аудитория, воспитанная на этих гребаных мобильных телефонах», а не пандемия COVID-19. Скотт также отметил, что молодежь не хочет даже учиться без использования смартфонов. По мнению Ридли, миллениалы с соцсетями идут в неверном направлении.

Отметим, что несмотря на высокие оценки критиков, «Последняя дуэль» собрала всего 27 миллионов долларов при бюджете в 100 миллионов. Главные роли в киноленте исполнили Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер и Бен Аффлек.

Ранее мы сообщали о том, что Скотт раскрыл детали сериалов по «Чужому» и «Бегущему по лезвию».

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