"СберЗвук" запустил комнаты для артистов и их поклонников

24 ноября в 20:00 в аудиосервисе "СберЗвук" состоится виртуальная аудиокомната с Димой Биланом. Модераторами беседы выступят генеральный продюсер "СберЗвука" Сергей Балдин и редактор раздела культуры ТАСС Кадрия Садыкова.

В августе компания "СберЗвук" рассказала о запуске приложения для креаторов "Студио". Среди опций нового сервиса были заявлены аудиокомнаты, которые артисты смогут использовать для интерактивов с поклонниками, презентаций релизов и продвижения своих треков. 11 ноября состоялась первая публичная встреча в формате комнаты, и ее гостем стал Artik из группы Artik&Asti. А завтра со своими слушателями встретится российский певец, актер, заслуженный артист РФ Дима Билан.

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В рамках эфира Дима Билан ответит на вопросы слушателей и журналиста.

"Мы создали эти комнаты, чтобы артист мог пообщаться со своей аудиторией. По сути это прямой эфир, на который легко позвать поклонников творчества, блогеров и журналистов. Для этого нужно создать ссылку и поделиться ей лично или в соцсетях. Участие в комнате на данный момент доступно пользователям "СберЗвука" на iOS", — рассказал генеральный продюсер аудиосервиса "СберЗвук" Сергей Балдин.

Комнаты — это голосовые чаты, где участники общаются друг с другом.

Инициатор комнаты имеет функции модератора и может формировать ссылки для приглашения спикеров в чат. При этом делиться ссылкой для участия в роли слушателя может любой участник комнаты. Во время активной комнаты все участники видят аватарки, если они загружены, и ники друг друга, могут нажимать на иконки профилей и подписываться на интересных участников.

Помимо аудиокомнат, в "Студио" есть другие опции, релевантные креаторам, особенно работающим с audio-first контентом: сервис аналитики, лента новостей музыкального рынка, витрина профессиональных услуг для поиска подрядчика с системой скидок, образовательный сервис, инструменты по привлечению финансирования — акселерационные программы и гранты. Пользователи "Студио" получают возможность централизованно питчить треки в редакторские плейлисты, на лейблы и радио, объединяться в группы и чаты, искать нужные связи, а также использовать инструменты продвижения от "СберЗвука" и экосистемы Сбера.