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Фильм Ефремова победил в тюремном конкурсе

Мария Каткова
1 час назад

Фильм по "Преступлению и наказанию", сценаристом которого выступил Михаил Ефремов, победил в конкурсе среди осужденных. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фильм Ефремова победил в тюремном конкурсе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Картина взяла награду за лучший монтаж во всероссийском конкурсе среди осужденных. Помимо Ефремова в создании ленты участвовали и другие заключенные, а также сотрудники ИК-4 Белгородской области.

В фильме снялась дочь Ефремова Вера. Отмечается, что видеозапись с исполнением роли Сони Мармеладной она прислала в колонию.

Пока Михаил Ефремов приобщается к творчеству в тюрьме, у его сына дела на свободе идут не так хорошо. Он сообщил о расставании со своей возлюбленной, телеведущей Марией Ивановой.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов стал инициатором ДТП. Он сел за руль с состоянии алкогольного опьянения и попал в смертельную аварию. Артисту дали восемь лет лишения свободы, затем срок уменьшили до 7,5 лет колонии.

Фильмы,Вера Ефремова,Михаил Ефремов,Мария Иванова,
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