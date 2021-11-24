Фильм Ефремова победил в тюремном конкурсе

Фильм по "Преступлению и наказанию", сценаристом которого выступил Михаил Ефремов, победил в конкурсе среди осужденных. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Картина взяла награду за лучший монтаж во всероссийском конкурсе среди осужденных. Помимо Ефремова в создании ленты участвовали и другие заключенные, а также сотрудники ИК-4 Белгородской области.

В фильме снялась дочь Ефремова Вера. Отмечается, что видеозапись с исполнением роли Сони Мармеладной она прислала в колонию.

Пока Михаил Ефремов приобщается к творчеству в тюрьме, у его сына дела на свободе идут не так хорошо. Он сообщил о расставании со своей возлюбленной, телеведущей Марией Ивановой.