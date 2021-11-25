Умер актер Владимир Кузнецов

Актер Владимир Кузнецов умер в возрасте 65 лет, сообщил портал «Кино-театр.ру».

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

Причины смерти не уточняются, передает ТАСС.

Как пишет Пятый канал, Кузнецов родился 4 октября 1956 года в Москве. Он мечтал об актерской карьере с детства, потому по окончании школы сразу нацелился на поступление во ВГИК. Таланта у молодого человека было не отнять: он прошел конкурсный отбор с первого раза и попал на курс к народному артисту СССР Алексею Баталову.

Окончив вуз в 1978 году, Владимир Кузнецов устроился на работу в Театр-студию киноактера, где служил вплоть до 1993 года. Стоит отметить, что в своем первом эпизоде Кузнецов снялся задолго до поступления во ВГИК – в 1971 году. Будущего профессионала пригласили исполнить роль шахматиста в картине «12 стульев». Затем были фильмы «Гардемарины, вперед!», «Мертвые души», «Надежда и опора», «Одиноким предоставляется общежитие» и другие.