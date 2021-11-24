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Факты о «Назад в будущее», о которых вы точно не знали

Катерина Саломе
2 часа назад

Кинолента Роберта Земекиса «Назад в будущее» до сих пор остается для многих одним из любимых фильмов. Первая часть трилогии, вышедшая в 1985 году, собрала более 381-го миллиона долларов в прокате. "Рамблер" раскроет четыре факта о фильме, о которых вы точно не знали.

Факты о «Назад в будущее», о которых вы точно не знали
Фото: Кадр из фильма «Назад в будущее»Кадр из фильма «Назад в будущее»

Сценарий киноленты отклоняли более 40 раз

Как признавался в одном из интервью продюсер фильма Боб Гейл, сценарий «Назад в будущее» отклоняли все крупные киностудии. Причем некоторые из них по несколько раз. Руководство киностудий не верило в успех киноленты, будучи уверенными в том, что истории про путешествие во времени не принесут денег.

В первой версии сценария должен был быть ядерный взрыв

В первоначальном сценарии Док Браун из 50-х не знал, где взять энергию в 1.21 ГВт, и решил, что источник такой мощности может быть только при ядерном взрыве. Герои решают отправиться на атомную станцию. Снять такой эпизод было слишком дорого, и от него решили отказаться. Был придуман сюжетный ход с молнией и часами.

Фокс потерял сознание во время съемок

Майк Джей Фокс, исполнявший роль Марти МакФлая, сам делал все трюки. Бытует мнение, что травма позвоночника, полученная актером во время съемок «Назад в будущее 3», стала причиной диагностирования у него болезни Паркинсона. А тогда, когда Марти МакФлая собирались повесить, Джей Фокс на самом деле висел в петле из каната. В этот самый момент он потерял сознание, о чем в последствии рассказал в своей автобиографии.

40-й президент США так полюбил этот фильм, что использовал из него цитаты

В фильме «Назад в будущее» есть несколько ссылок на Рональда Рейгана — президента США во времена Марти Макфлая, но голливудского актера в 1955 году. Известно, что Рейган впоследствии прямо процитировал фильм «Назад в будущее» в своей речи «О положении дел в стране» в 1986 году.

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