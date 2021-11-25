Что не так с культовыми историями любви из фильмов

Миллионер влюбляется в девушку легкого поведения, а вампир решает проблемы избранницы без ее ведома: что не так с сюжетами этих проектов и почему такие отношения можно считать токсичными? «Рамблер» поговорил с экспертом по работе с подсознанием Вероникой Сысоевой и предлагает вместе с психологом рассмотреть основные признаки токсичных отношений на примерах известных фильмов и сериалов.

Фото: Кадр из фильма "Красотка" Кадр из фильма "Красотка"

«Звезда родилась»

Видео дня

Человек обвиняет в своих неудачах всех вокруг, постоянно пытается вызвать чувство вины и переложить ответственность за свои неудовлетворительные результаты и несчастья. Отличным примером является фильм «Звезда родилась». Главный герой картины обвиняет весь мир в своих неудачах, а когда у него появляются отношения, то все «шишки летят» в его избранницу. В фильме также поднята еще одна тема – романтические отношения с зависимым человеком от психоактивных веществ.

Кадр из фильма "Звезда родилась"

«Дневники вампира»

Принимать решения за другого человека, не спросив, или против его воли - пример токсичных отношений. С подобными ситуациями сталкиваешься еще в детстве, когда родители все решают за ребенка, хотя с 3-5 лет у детей уже есть свое мнение. И если младшее поколение начинает его высказывать, то в ответ получают наказание. В отношениях часто можно наблюдать похожую картину, когда один из партнеров принимает все решения, руководствуясь принципами «я лучше знаю, что делать», «только я знаю, как лучше», «тебе не стоит вмешиваться, так я тебя защищаю». В сериале «Дневники вампира» мы наблюдаем это на протяжении всех сезонов - постоянная «ложь во благо» и действия против воли другого.

Кадр из сериала "Дневники вампира"

«Вики Кристина Барселона»

В отношениях любые поступки и фразы, кричащие о том, что человек недостаточно хорош, говорят об обесценивании и токсичности. Например, надо бы похудеть, омолодиться, больше зарабатывать, что-то делать или не делать, стать лучше и быть на себя непохожим. Поступки, когда с мнением партнера не считаются, автоматически подводят к обесцениваю, лидерской позиции - «я же лучше, важнее». В фильме «Вики Кристина Барселона» мы наблюдаем любовный треугольник, где главный герой сам не знает, что ему нужно и чего не хватает, но неосознанно обесценивает девушек, давая понять, что ни одна из них не достаточно хороша, чтобы быть единственной, ни одна не представляет ценности и всегда может быть заменена другой.

Кадр из фильма "Вики Кристина Барселона"

«Сердцеедки», «Под солнцем Тосканы»

Когда один из партнеров пользуется ресурсами другого, не предлагая ничего взамен, это токсичные отношения. Ресурсы могут быть не только финансовыми, как в фильме «Сердцеедки», но и интеллектуальными, с учетом ценных профессиональных качеств личности, как в фильме «Под солнцем Тосканы». Обе картины кричат каждому о том, что пора бы уже начать любить, ценить, уважать себя и обзавестись собственными ресурсами.

Кадр из фильма "Под солнцем Тосканы"

«Двойник дьявола»

Постоянно находиться в позиции жертвы, плакаться в жилетку или быть злым, нервным и кричать на близких - это не лучший способ выстраивать отношения. Да, неприятности случаются, ими хочется поделиться и получить поддержку. Но важно понимать, что собственными эмоциями нужно заниматься со специалистами, а в обсуждениях с близкими лучше опереться на варианты решения проблемы и пути выхода из сложившейся ситуации. В фильме «Двойник дьявола» подробно показывается, насколько разрушительными могут быть эмоции, вышедшие из-под контроля.

Кадр из фильма "Двойник дьявола"

«Пятьдесят оттенков серого», «Красотка»

Манипуляции в наше время не являются ресурсным звеном, а тем более фундаментом в продолжительных отношениях. Надавить на «нужные точки» и якобы ненавязчиво подвести партнера к решению, которое он принимать не хочет, ничто иное, как услада, пропитанная ядом, или просто токсичные отношения. В фильмах «Пятьдесят оттенков серого» даже в мельчайших деталях сквозит нездоровое отношение мужчины к женщины, основанное на манипуляциях и тотальном контроле. Еще один пример: в фильме «Красотка» с Джулией Робертс мы, например, наблюдаем, как богатый мужчина манипулирует малообеспеченной и социально незащищенной женщиной, умело маскируя подобные действия якобы благородными мотивами.