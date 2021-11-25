Что не так с культовыми историями любви из фильмов

Миллионер влюбляется в девушку легкого поведения, а вампир решает проблемы избранницы без ее ведома: что не так с сюжетами этих проектов и почему такие отношения можно считать токсичными? «Рамблер» поговорил с экспертом по работе с подсознанием Вероникой Сысоевой и предлагает вместе с психологом рассмотреть основные признаки токсичных отношений на примерах известных фильмов и сериалов.
Человек обвиняет в своих неудачах всех вокруг, постоянно пытается вызвать чувство вины и переложить ответственность за свои неудовлетворительные результаты и несчастья. Отличным примером является фильм «Звезда родилась». Главный герой картины обвиняет весь мир в своих неудачах, а когда у него появляются отношения, то все «шишки летят» в его избранницу. В фильме также поднята еще одна тема – романтические отношения с зависимым человеком от психоактивных веществ.
Принимать решения за другого человека, не спросив, или против его воли - пример токсичных отношений. С подобными ситуациями сталкиваешься еще в детстве, когда родители все решают за ребенка, хотя с 3-5 лет у детей уже есть свое мнение. И если младшее поколение начинает его высказывать, то в ответ получают наказание. В отношениях часто можно наблюдать похожую картину, когда один из партнеров принимает все решения, руководствуясь принципами «я лучше знаю, что делать», «только я знаю, как лучше», «тебе не стоит вмешиваться, так я тебя защищаю». В сериале «Дневники вампира» мы наблюдаем это на протяжении всех сезонов - постоянная «ложь во благо» и действия против воли другого.
В отношениях любые поступки и фразы, кричащие о том, что человек недостаточно хорош, говорят об обесценивании и токсичности. Например, надо бы похудеть, омолодиться, больше зарабатывать, что-то делать или не делать, стать лучше и быть на себя непохожим. Поступки, когда с мнением партнера не считаются, автоматически подводят к обесцениваю, лидерской позиции - «я же лучше, важнее». В фильме «Вики Кристина Барселона» мы наблюдаем любовный треугольник, где главный герой сам не знает, что ему нужно и чего не хватает, но неосознанно обесценивает девушек, давая понять, что ни одна из них не достаточно хороша, чтобы быть единственной, ни одна не представляет ценности и всегда может быть заменена другой.
Когда один из партнеров пользуется ресурсами другого, не предлагая ничего взамен, это токсичные отношения. Ресурсы могут быть не только финансовыми, как в фильме «Сердцеедки», но и интеллектуальными, с учетом ценных профессиональных качеств личности, как в фильме «Под солнцем Тосканы». Обе картины кричат каждому о том, что пора бы уже начать любить, ценить, уважать себя и обзавестись собственными ресурсами.
Постоянно находиться в позиции жертвы, плакаться в жилетку или быть злым, нервным и кричать на близких - это не лучший способ выстраивать отношения. Да, неприятности случаются, ими хочется поделиться и получить поддержку. Но важно понимать, что собственными эмоциями нужно заниматься со специалистами, а в обсуждениях с близкими лучше опереться на варианты решения проблемы и пути выхода из сложившейся ситуации. В фильме «Двойник дьявола» подробно показывается, насколько разрушительными могут быть эмоции, вышедшие из-под контроля.
Манипуляции в наше время не являются ресурсным звеном, а тем более фундаментом в продолжительных отношениях. Надавить на «нужные точки» и якобы ненавязчиво подвести партнера к решению, которое он принимать не хочет, ничто иное, как услада, пропитанная ядом, или просто токсичные отношения. В фильмах «Пятьдесят оттенков серого» даже в мельчайших деталях сквозит нездоровое отношение мужчины к женщины, основанное на манипуляциях и тотальном контроле. Еще один пример: в фильме «Красотка» с Джулией Робертс мы, например, наблюдаем, как богатый мужчина манипулирует малообеспеченной и социально незащищенной женщиной, умело маскируя подобные действия якобы благородными мотивами.