7 фильмов, которые все сейчас смотрят и обсуждают

Агент ФБР объединяется со знаменитым грабителем, чтобы выполнить задание, банковский служащий присоединяется к команде самых разыскиваемых Интерполом преступников: «Рамблер» собрал фильмы, которые сейчас все смотрят и обсуждают.

Фото: Кадр из фильма "Красное уведомление" Кадр из фильма "Красное уведомление"

«Красное уведомление» (2021)

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В центре сюжета — самая разыскиваемая похитительница произведений искусства. Ее очередная мишень — яйцо Клеопатры. По следам воровки власти отправляют элитного агента ФБР Джона Хартли, которому приходится объединиться со знаменитым грабителем, чтобы выполнить задание. В главных ролях экшн-комедии Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.

Кстати, картина стала вторым самым просматриваемым фильмом на стриминговом сервисе Netflix (277,9 млн часов просмотров). Первое место занимает хоррор «Птичий короб» с Сандрой Буллок (282 млн часов просмотров).

Кадр из фильма "Красное уведомление"

«Клыки ночи» (2021)

Вампирский хоррор о молодом шофере Бенни из Лос-Анджелеса, которому однажды ночью поручают доставить двух девушек на две разные вечеринки. Правда, уже во время поездки он понимает, что его пассажирки – не те, за кого себя выдают. В главных ролях Сидни Суини, Меган Фокс, Александр Людвиг и Дебби Райан.

Кадр из фильма "Клыки ночи"

«Тик-так… Бум!» (2021)

Биографический мюзикл, события которого разворачиваются в 90-х и рассказывают о молодом композиторе Джоне, который работает официантом в нью-йоркской забегаловке, а параллельно пишет мюзикл, обещающий (по его мнению) стать новым хитом Бродвея и вытащить его из нищеты. В главных ролях Эндрю Гарфилд и Ванесса Энн Хадженс.

Кадр из фильма "Тик-так… Бум!"

«Неуловимый аромат любви» (2021)

Комедийная мелодрама с Ниной Добрев в главной роли о наивной писательнице из Лос-Анджелеса, которая встретив идеального парня в приложении для знакомств, летит через всю страну, чтобы удивить его на Рождество, но узнаёт, что ее обманули.

Кадр из фильма "Неуловимый аромат любви"

«Армия воров» (2021)

Жизнь скромного банковского служащего Себастиана круто меняется, когда таинственная незнакомка приглашает его в команду самых разыскиваемых Интерполом преступников, решивших взломать неприступные сейфы по всей Европе. В списке сценаристов, кстати, автор «Лиги справедливости» Зак Снайдер!

Кадр из фильма "Армия воров"

«Виновный» (2021)

Криминальный триллер с Джейком Джилленхолом в главной роли об операторе службы спасения, бывшем детективе полиции, который в один из рабочих дней принимает звонок от женщины в смертельной опасности и пытается спасти ее любой ценой.

«Отцовство» (2021)

Жена Мэтта скончалась во время родов. Мужчина не был готов стать отцом, но вынужден взять себя в руки и начать заботиться о дочери. Главную роль исполнил Кевин Харт.