7 фильмов, которые все сейчас смотрят и обсуждают

Агент ФБР объединяется со знаменитым грабителем, чтобы выполнить задание, банковский служащий присоединяется к команде самых разыскиваемых Интерполом преступников: «Рамблер» собрал фильмы, которые сейчас все смотрят и обсуждают.
В центре сюжета — самая разыскиваемая похитительница произведений искусства. Ее очередная мишень — яйцо Клеопатры. По следам воровки власти отправляют элитного агента ФБР Джона Хартли, которому приходится объединиться со знаменитым грабителем, чтобы выполнить задание. В главных ролях экшн-комедии Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.
Кстати, картина стала вторым самым просматриваемым фильмом на стриминговом сервисе Netflix (277,9 млн часов просмотров). Первое место занимает хоррор «Птичий короб» с Сандрой Буллок (282 млн часов просмотров).
Вампирский хоррор о молодом шофере Бенни из Лос-Анджелеса, которому однажды ночью поручают доставить двух девушек на две разные вечеринки. Правда, уже во время поездки он понимает, что его пассажирки – не те, за кого себя выдают. В главных ролях Сидни Суини, Меган Фокс, Александр Людвиг и Дебби Райан.
Биографический мюзикл, события которого разворачиваются в 90-х и рассказывают о молодом композиторе Джоне, который работает официантом в нью-йоркской забегаловке, а параллельно пишет мюзикл, обещающий (по его мнению) стать новым хитом Бродвея и вытащить его из нищеты. В главных ролях Эндрю Гарфилд и Ванесса Энн Хадженс.
Комедийная мелодрама с Ниной Добрев в главной роли о наивной писательнице из Лос-Анджелеса, которая встретив идеального парня в приложении для знакомств, летит через всю страну, чтобы удивить его на Рождество, но узнаёт, что ее обманули.
Жизнь скромного банковского служащего Себастиана круто меняется, когда таинственная незнакомка приглашает его в команду самых разыскиваемых Интерполом преступников, решивших взломать неприступные сейфы по всей Европе. В списке сценаристов, кстати, автор «Лиги справедливости» Зак Снайдер!
Криминальный триллер с Джейком Джилленхолом в главной роли об операторе службы спасения, бывшем детективе полиции, который в один из рабочих дней принимает звонок от женщины в смертельной опасности и пытается спасти ее любой ценой.
Жена Мэтта скончалась во время родов. Мужчина не был готов стать отцом, но вынужден взять себя в руки и начать заботиться о дочери. Главную роль исполнил Кевин Харт.