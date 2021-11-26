Фильмы для тех, кому необходима поддержка

Девушки меняются домами и…жизнями на несколько дней, чтобы перезагрузиться, а друзья договариваются выпивать каждый день ради эксперимента: «Рамблер» собрал фильмы, которые отвлекут от насущных проблем.

Фото: Кадр из фильма "Помни меня" Кадр из фильма "Помни меня"

«Поймай меня, если сможешь» (2002)

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Криминальная драма Стивена Спилберга о виртуозном аферисте и мошеннике Фрэнке Эбегнейле, который преуспел в жульничестве еще до совершеннолетия. Теперь он годами водит за нос спецслужбы, параллельно зарабатывая миллионы долларов. Агент ФБР Карл Хэнрэтти отдал бы все, чтобы схватить Фрэнка и привлечь к ответственности, но аферист всегда опережает его на шаг… Но всегда ли так будет? В главных ролях Леонардо ДиКаприо и Том Хэнкс.

«Отпуск по обмену» (2006)

История о том, как две девушки (англичанка и американка) решили на несколько дней поменяться домами. Они и не подозревали, что эти путешествия навсегда изменят их жизни. Рождественский ромком объединил американских и британских звезд, так, в картине снялись Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет, Джуд Лоу и Джек Блэк.

«Помни меня» (2010)

Студент Тайлер начинает отношения с дочерью полицейского, чтобы отомстить за свой арест после уличной драмы. Подростки влюбляются друг в друга, но однажды девушка находит дневник возлюбленного и раскрывает его коварный план. Главную роль в фильме исполнил Роберт Паттинсон.

«1+1» (2011)

Искрометная французская комедия об аристократе Филиппе, прикованном к инвалидному креслу, который нанимает в сиделки бывшего заключенного Дрисса. Молодому помощнику удается привнести в размеренную жизнь богача дух приключений. В одной из главных ролей снялся Омар Си.

«До встречи с тобой» (2016)

Мечтательница Лу Кларк устраивается сиделкой к парализованному наследнику богатой семьи Уиллу Трейнору, которого сбил мотоциклист. Их встреча изменит обоих навсегда. В главных ролях Эмилия Кларк и Сэм Клафлин.

«Дождливый день в Нью-Йорке» (2019)

Романтическая комедия Вуди Аллена с Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг и Селеной Гомес в главных ролях. Он – из состоятельной семьи, она – из небольшого города, и всего один день, который они должны были провести вместе, навсегда изменит их жизнь...

Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"

«Еще по одной» (2020)

Комедийная драма Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном о компании друзей, решивших выпивать каждый день ради эксперимента и собственного счастья. Они договариваются наблюдать, как алкоголь скажется на их работе и личной жизни, а также устанавливают правила: не пить вечером и по выходным. Казалось бы, что может пойти не так? Фильм взял премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».