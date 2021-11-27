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Стали известны главные герои новой части "Елок"

Мария Каткова
2 часа назад

На портале "Кинопоиск" появился постер новой части фильма "Елки". Картина станет восьмой в списке. На потере обозначена дата премьеры фильма — 16 декабря, а также показаны главные герои.

Стали известны главные герои новой части "Елок"
Фото: Кадр из фильма "Елки"Кадр из фильма "Елки"

Ведущую роль в картине сыграет Ольга Бузова. Она сыграет саму себя и будет участвовать в концерте в честь открытия аквапарка в Тюмени. Также в "Елках" снимет Филипп Киркоров, который сыграет провинциального охранника, подозрительно похожего на известного певца.

По традиции, в фильме сыграют давно любимые актеры Иван Ургант и Сергей Светлаков. В этой части к ним присоединятся Евгений Кулик и Антон Богданов.

Пока что подробности сюжета картины не разглашаются. Известно, что в картине появится ряд других известных актеров: Дарья Мороз, Аня Чиповская, Александр Робак и Никита Ефремов. Сюжет будет состоять из нескольких разных новелл, но в этот раз они будут основаны на реальных событиях.

В 2018 году вышел фильм "Елки последние", создатели заявили о завершении франшизы. "Рамблер" рассказывал, почему перестали снимать серию фильмов.

Фильмы,Ёлки,Аня Чиповская,Александр Робак,Никита Ефремов,Иван Ургант,Дарья Мороз,Антон Богданов,Евгений Кулик,Ольга Бузова,Филипп Киркоров,Сергей Светлаков,
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