Стали известны главные герои новой части "Елок"

На портале "Кинопоиск" появился постер новой части фильма "Елки". Картина станет восьмой в списке. На потере обозначена дата премьеры фильма — 16 декабря, а также показаны главные герои.

Фото: Кадр из фильма "Елки" Кадр из фильма "Елки"

Ведущую роль в картине сыграет Ольга Бузова. Она сыграет саму себя и будет участвовать в концерте в честь открытия аквапарка в Тюмени. Также в "Елках" снимет Филипп Киркоров, который сыграет провинциального охранника, подозрительно похожего на известного певца.

По традиции, в фильме сыграют давно любимые актеры Иван Ургант и Сергей Светлаков. В этой части к ним присоединятся Евгений Кулик и Антон Богданов.

Пока что подробности сюжета картины не разглашаются. Известно, что в картине появится ряд других известных актеров: Дарья Мороз, Аня Чиповская, Александр Робак и Никита Ефремов. Сюжет будет состоять из нескольких разных новелл, но в этот раз они будут основаны на реальных событиях.