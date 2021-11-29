Какие сцены вырезали из фильма "Укрощение строптивого"

Самым прославленным фильмом с участием Адриано Челентано считается "Сладкая жизнь" Федерико Феллини. Однако советские зрители больше запомнили артиста в "Укрощении строптивого", где он сыграл с красавицей Орнеллой Мути. Правда, не многим известно, что в Советском Союзе на экраны пустили "порезанную" версию итальянского фильма. Какие же эпизоды были вырезаны из картины советской цензурой, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Укрощение строптивого" Кадр из фильма "Укрощение строптивого"

После выхода на экраны в СССР в 1983 году "Укрощение строптивого" стал одним из самых популярных фильмов в нашей стране: он занял 11 место по посещаемости среди всех показанных зарубежных картин. Правда, прежде, чем выпустить ленту в прокат, над ней основательно потрудилась цензура. Несколько эпизодов из фильма были безжалостно вырезаны. Причем некоторые из них были весьма безобидны.

Кадр из фильма "Укрощение строптивого"

Разумеется советским зрителям не показали сцену соблазнения Лизой Элии. Орнелла Мути в этом эпизоде появляется полуобнаженной в постели героя Адриано Челентано. После удаления этого момента и склейки эпизод стал выглядеть весьма странно: героиня заявляет Элии, что у нее осталось всего несколько часов, чтобы его покорить, а уже в следующий момент почему-то звонит своему мужчине, чтобы он приехал и забрал ее.

Скрыли от глаз советских зрителей и эпизод в котором Лиза подралась со своей подругой из-за мужчины. В СССР такое поведение женщины, разумеется, считалось неприемлемым, показать такое на большом экране — тем более.

Кадр из фильма "Укрощение строптивого"

Но были вырезаны из итальянской комедии и другие, куда более невинные моменты. Так, например из советской версии "Укрощения строптивого" исчез эпизод, в котором телилась корова Элии. Казалось бы, что тут такого? Но цензоры почему-то посчитали необходимым эту сцену из фильма убрать. Также по непонятной причине цензуру не прошел эпизод с охотой, когда Элия выбивает своими выстрелами ружья из рук охотников, не позволяя тем стрелять в уток.