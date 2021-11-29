5 фильмов про мировые эпидемии

Мировой хаос, паника и беспорядок на фоне эпидемий, охватывающих весь земной шар. В очередной подборке "Рамблера" рассказываем о пяти фильмах про пандемии.
Эта остросюжетная драма культового режиссера Стивена Содерберга, которая рассказывает о группе ученых, пытающихся побороть вспышку смертоносного вируса.
Вышедшая из-под контроля эпидемия порождает в мире хаос и панику.
В фильме собран прекрасный актерский состав - Мэтт Дэймон, Лоренс Фишбёрн, Джуд Лоу, Кейт Уинслет, Марион Котийяр, Гвинет Пэлтроу, Брайан Крэнстон и другие.
Несмотря на то, что фильму вот уже 10 лет, научное сообщество отметила правдоподобность переданной в киноленте атмосферы.
Страшный вирус, который смог выбраться на свободу, обладает высокой смертоносностью. Увы, человечество оказалось на пороге вымирания, но главные герои сюжета были в отдалении от главных очагов эпидемии. Персонажи ставят перед собой задачу выжить во что бы то ни стало.
В одной из главных ролей - Крис Пайн.
Многосерийный фильм о событиях 1989 года, когда в Америке бушевал вирус Эбола.
Женщина-солдат с двумя детьми, рискуя жизнью, тестирует образец одного из крайне опасных вирусов. Для того, чтобы найти источник заражения, она привлекает к работе эксперта по Эболе.
В главных ролях - Джулианна Маргулис, Ноа Эммерих, Тофер Грейс, Лиам Каннингэм и другие.
Какая подборка об эпидемиях может обойтись без этого культового фильма? Позже история получила продолжение в последующих кинолентах серии Resident evil. Но именно "Обитель зла" 2002 года стала культовым фильмом и классикой драмы о пандемиях.
В огромной подземной лаборатории Umbrella исследователи создают смертоносный вирус. Увы, он вырывается на свободу, из-за чего мир уже никогда не сможет стать прежним.
В главных ролях - Милла Йовович, Мишель Родригес, Эрик Мэбиас и другие.
В мире бушует страшный вирус, а на здоровых людей нападают инфицированные. Человечество на грани вымирания, но есть надежда на второе поколение зараженных. Они опасны, но обладают всем необходимым для создания вакцины, которая может спасти всю планету.