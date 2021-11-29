5 фильмов про мировые эпидемии

Мировой хаос, паника и беспорядок на фоне эпидемий, охватывающих весь земной шар. В очередной подборке "Рамблера" рассказываем о пяти фильмах про пандемии.

Фото: Кадр из фильма "Носители" (2008) Кадр из фильма "Носители" (2008)

"Заражение" (2011)

Кадр из фильма "Заражение"

Эта остросюжетная драма культового режиссера Стивена Содерберга, которая рассказывает о группе ученых, пытающихся побороть вспышку смертоносного вируса.

Вышедшая из-под контроля эпидемия порождает в мире хаос и панику.

В фильме собран прекрасный актерский состав - Мэтт Дэймон, Лоренс Фишбёрн, Джуд Лоу, Кейт Уинслет, Марион Котийяр, Гвинет Пэлтроу, Брайан Крэнстон и другие.

Несмотря на то, что фильму вот уже 10 лет, научное сообщество отметила правдоподобность переданной в киноленте атмосферы.

"Носители" (2008)

Кадр из фильма "Носители" (2008)

Страшный вирус, который смог выбраться на свободу, обладает высокой смертоносностью. Увы, человечество оказалось на пороге вымирания, но главные герои сюжета были в отдалении от главных очагов эпидемии. Персонажи ставят перед собой задачу выжить во что бы то ни стало.

В одной из главных ролей - Крис Пайн.

"Горячая зона" (2019)

Кадр из фильма "Горячая зона" (2019)

Многосерийный фильм о событиях 1989 года, когда в Америке бушевал вирус Эбола.

Женщина-солдат с двумя детьми, рискуя жизнью, тестирует образец одного из крайне опасных вирусов. Для того, чтобы найти источник заражения, она привлекает к работе эксперта по Эболе.

В главных ролях - Джулианна Маргулис, Ноа Эммерих, Тофер Грейс, Лиам Каннингэм и другие.

"Обитель зла" (2002)

Кадр из фильма "Обитель зла" (2002)

Какая подборка об эпидемиях может обойтись без этого культового фильма? Позже история получила продолжение в последующих кинолентах серии Resident evil. Но именно "Обитель зла" 2002 года стала культовым фильмом и классикой драмы о пандемиях.

В огромной подземной лаборатории Umbrella исследователи создают смертоносный вирус. Увы, он вырывается на свободу, из-за чего мир уже никогда не сможет стать прежним.

В главных ролях - Милла Йовович, Мишель Родригес, Эрик Мэбиас и другие.

"Новая эра Z" (2016)

Кадр из фильма "Новая эра Z" (2016)