Что смотреть в кино со 2 декабря

Новинки проката в подборке "Рамблера".
Действие фильма происходит через несколько лет после событий, показанных во второй части фильма. Мать-одиночка приезжает с двумя детьми на старую ферму, которую получила от отца в наследство. Родителя своего она не знала, а дети, стараясь выяснить больше о своем деде, находят автомобиль, который раньше принадлежал охотникам за привидениями. Подростки начинают попадать в различные переделки с участием призраков и узнают, что это не просто так.
В 1941 году летчик Николай Комлев отправляется на задание и успешно останавливает танковую колонну, которая движется к Москве. Но немцы сумели подбить Комлева, но ему удалось совершить посадку на поляну в глухом лесу. Чудом выжившему раненому летчику предстоит пройти еще множество испытаний, прежде, чем вернуться домой.
В центре сюжета — убийство Маурицио Гуччи в 1995 году. В организации преступления обвинили его бывшую супругу Патрицию Реджани. Она была признана виновной, отправлена в тюрьму на 29 лет, но выпущена досрочно в 2016. История любви, предательства и мести, снятая на основе книги “Дом Gucci: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и алчности” Сары Гей Форден.
Артисты бродячего цирка, славящегося своими удивительными номерами с лошадьми, оказываются в немецком поместье Кальтенбах, столкнувшись со внезапно разразившимся ураганом. Через некоторое время главный герой по имени Ари понимает, что одному из коней цирка Оркану грозит смертельная опасность. Он вместе с мальчиком Карло пытается спасти животное, но сам оказывается в беде вместе с другим конем.