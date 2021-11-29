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Что смотреть в кино со 2 декабря

Мария Кимакович
40 минут назад

Новинки проката в подборке "Рамблера".

Что смотреть в кино со 2 декабря
Фото: Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"Кадр из фильма "Охотники за привидениями: Наследники"

"Охотники за привидениями: Наследники"

Действие фильма происходит через несколько лет после событий, показанных во второй части фильма. Мать-одиночка приезжает с двумя детьми на старую ферму, которую получила от отца в наследство. Родителя своего она не знала, а дети, стараясь выяснить больше о своем деде, находят автомобиль, который раньше принадлежал охотникам за привидениями. Подростки начинают попадать в различные переделки с участием призраков и узнают, что это не просто так.

"Летчик"

В 1941 году летчик Николай Комлев отправляется на задание и успешно останавливает танковую колонну, которая движется к Москве. Но немцы сумели подбить Комлева, но ему удалось совершить посадку на поляну в глухом лесу. Чудом выжившему раненому летчику предстоит пройти еще множество испытаний, прежде, чем вернуться домой.

"Дом Gucci"

В центре сюжета — убийство Маурицио Гуччи в 1995 году. В организации преступления обвинили его бывшую супругу Патрицию Реджани. Она была признана виновной, отправлена в тюрьму на 29 лет, но выпущена досрочно в 2016. История любви, предательства и мести, снятая на основе книги “Дом Gucci: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и алчности” Сары Гей Форден.

"Восточный ветер: Великий ураган"

Артисты бродячего цирка, славящегося своими удивительными номерами с лошадьми, оказываются в немецком поместье Кальтенбах, столкнувшись со внезапно разразившимся ураганом. Через некоторое время главный герой по имени Ари понимает, что одному из коней цирка Оркану грозит смертельная опасность. Он вместе с мальчиком Карло пытается спасти животное, но сам оказывается в беде вместе с другим конем.

Фильмы,Маурицио Гуччи,Николай Комлев,
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