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4 часа назад

Семью Гуччи возмутила клевета в фильме «Дом Gucci»

Наследников одного из владельцев модного дома Gucci Альдо Гуччи возмутила клевета в фильме режиссера Ридли Скотта «Дом Gucci». Заявление семьи публикует Ansa.

Семью Гуччи возмутила клевета в фильме «Дом Gucci»
Фото: Кадр из фильма «Дом Gucci»Кадр из фильма «Дом Gucci»

Согласно документу, представители фамилии считают, что события, о которых повествуется в картине, не соответствуют реальности. По их словам, создатели фильма не связывались с наследниками компании, чтобы уточнить какие-либо подробности, которые могли бы помочь воссоздать реальную картину случившегося.

«Создатели выставили Альдо Гуччи, который был президентом компании в течение 30 лет, и других членов семьи Гуччи как невежественных и нечувствительных к окружающему миру головорезов, что чрезвычайно болезненно с человеческой точки зрения. Все это оскорбляет наследие, на котором сегодня построен наш бренд», — возмутились они.

Помимо этого, представители модного дома раскритиковали тот факт, что осужденная за убийство Маурицио Гуччи Патриция Реджани изображается не только в фильме, но и в заявлениях актеров как жертва, которая пыталась выжить в мускулинной и шовинистической корпоративной культуре.

«Все это далеко от истины. [Модный дом] Gucci был инклюзивним на протяжении всей своей 70-летней истории (...) Члены семьи Гуччи оставляют за собой полное право защищать имя, имидж и достоинство своих близких», — говорится в опубликованном послании.

Известно, что на данный момент наследники не планируют подавать судебную жалобу на производителей «Дома Gucci».

Картина режиссера Ридли Скотта «Дом Gucci» повествует о смерти Маурицио Гуччи, убийство которого заказала его экс-супруга Патриция Реджани. Мировая премьера «Дома Gucci» состоялась 9 ноября, а в России показ фильма начнется 2 декабря. Певица Леди Гага сыграла в нем роль Патриции Реджани, а Адам Драйвер — Маурицио Гуччи. Помимо них, в картине также снялись Сальма Хайек, Аль Пачино, Джереми Айронс и Джаред Лето.

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