Какие фильмы с Тимоти Шаламе стоит посмотреть

За последние несколько лет 25-летний Тимоти Шаламе стал Брэдом Питтом молодого поколения и представителем "новой маскулинности" в эпоху изменяющихся гендерных норм. Этой осенью вышло сразу два громких фильма с его участием — "Французский вестник" Уэса Андерсона и "Дюна" Дени Вильнева. Что еще смотреть с юной звездой — в материале "Рамблера".

"Назови меня своим именем"

Пожалуй, это фильм, после выхода которого о Тимоти Шаламе начали говорить все. Драма Луки Гуаданьино была снята в 2017 году по одноименному роману Андре Асимана. Актер в фильме играет 17-летнего Элио, который испытывает сложное чувство первой влюбленности. Юноша проводит летние каникулы на итальянской вилле у родителей и встречает там молодого ученого Оливера.

"Король"

Кадр из фильма "Король"

Тимоти Шаламе сразу показал, что он хорош и в более серьезных картинах, например, в экранизации Шекспира. В историческом фильме Дэвида Мишо актер исполнил роль короля Англии Генриха V, который отправляется через Ла-Манш, чтобы покорить Францию и убить дофина Людовика. Его сыграл Роберт Паттинсон.

"Красивый мальчик"