Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 74.89EUR 84.82
Войти в почту
3 часа назад

Какие фильмы с Тимоти Шаламе стоит посмотреть

За последние несколько лет 25-летний Тимоти Шаламе стал Брэдом Питтом молодого поколения и представителем "новой маскулинности" в эпоху изменяющихся гендерных норм. Этой осенью вышло сразу два громких фильма с его участием — "Французский вестник" Уэса Андерсона и "Дюна" Дени Вильнева. Что еще смотреть с юной звездой — в материале "Рамблера".

Какие фильмы с Тимоти Шаламе стоит посмотреть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Назови меня своим именем"

Пожалуй, это фильм, после выхода которого о Тимоти Шаламе начали говорить все. Драма Луки Гуаданьино была снята в 2017 году по одноименному роману Андре Асимана. Актер в фильме играет 17-летнего Элио, который испытывает сложное чувство первой влюбленности. Юноша проводит летние каникулы на итальянской вилле у родителей и встречает там молодого ученого Оливера.

"Король"

Кадр из фильма "Король"

Тимоти Шаламе сразу показал, что он хорош и в более серьезных картинах, например, в экранизации Шекспира. В историческом фильме Дэвида Мишо актер исполнил роль короля Англии Генриха V, который отправляется через Ла-Манш, чтобы покорить Францию и убить дофина Людовика. Его сыграл Роберт Паттинсон.

"Красивый мальчик"

Кадр из фильма "Красивый мальчик"

Фильм "Красивый мальчик" основан на мемуарах журналиста Дэвида Шеффа, который боролся с наркотической зависимостью своего сына. Тимоти Шаламе сыграл в драме роль подростка Николоса, который подсел на запрещенные вещества и постоянно срывает реабилитационную программу. Вместе с ним в фильме сыграл Стив Каррел. Игра актеров была высоко оценена критиками, а Шаламе был номинирован на "Золотой глобус".

Фильмы,Красивый мальчик,Дюна,Назови меня своим именем,Дэвид Мишо,Лука Гуаданьино,Брэд Питт,Дени Вильнев,Роберт Паттинсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители