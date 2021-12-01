7 фильмов Вуди Аллена, которые стыдно не посмотреть

Мастеру интеллектуальной комедии, четырехкратному обладателю премии «Оскар», режиссеру Вуди Аллену первого декабря исполнилось 86 лет. В честь дня рождения «Рамблер» собрал его фильмы, которые стыдно не посмотреть.

Фото: Кадр из фильма "Сенсация" Кадр из фильма "Сенсация"

«Матч поинт» (2005)

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Драматический триллер Вуди Аллена о некогда известном теннисисте, который переживает непростые времена. Все только усложняется с появлением в его жизни женщины по имени Нола. Он влюбляется в нее, правда, есть одно «но» - она встречается с его другом.

Кадр из фильма "Матч поинт"

«Сенсация» (2006)

Погибший журналист Джо Стромбел не может обрести покой в загробном мире, зная сенсационную новость об убийце, орудующем в Лондоне. Он убеждает американскую студентку Сондру Прански, которая видит его во время выступления мага, отправиться на поиски сенсационной новости, которая может стать величайшим репортажем в ее жизни… В главных ролях фильма Вуди Аллена: Хью Джекман и Скарлетт Йоханссон.

Кадр из фильма "Сенсация"

«Вики Кристина Барселона» (2008)

Во время летних каникул две американки Вики и Кристина влюбляются в одного художника по имени Антонио. Мужчина не может определиться, какая из подруг его привлекает больше, однако отношения в этом любовном треугольнике становятся еще более запутанными, когда в игру вступает бывшая жена художника. Оказывается, она не до конца отказалась от своих прав на экс-супруга… В главных ролях: Ребекка Холл, Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

«Полночь в Париже» (2011)

Мелодрама Вуди Аллена о писателе и безнадежном романтике, который приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое. Встречаясь со знаменитостями ушедшей эпохи, он понимает, что принадлежит этому времени и хочет остаться там навсегда. Правда, вот его избранница его желания не разделяет… В главных ролях: Оуэн Уилсон, Марион Котийяр и Рэйчел МакАдамс.

«Магия лунного света» (2014)

Знаменитый иллюзионист по просьбе друга пытается разоблачить аферистку-медиума, которая якобы умеет вызывать духов умерших. Все дело в том, что юная шарлатанка очаровала богатого наследника и его мать-вдову, а это не устраивает других членов семьи. В главных ролях: Колин Ферт и Эмма Стоун.

«Светская жизнь» (2016)

Ностальгическая комедия Вуди Аллена об изнанке красивой жизни, которая рассказывает о молодом человеке, который приезжает в Голливуд в надежде найти работу в киноиндустрии. В Лос-Анджелесе он влюбляется и обнаруживает себя в самом центре водоворота бурной светской жизни и событий, определивших дух того времени. В главных ролях: Джесси Айзенберг, Кристен Стюарт и Стив Карелл.

«Дождливый день в Нью-Йорке» (2019)

Романтическая комедия Вуди Аллена с Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг и Селеной Гомес в главных ролях. Он – из состоятельной семьи, она – из небольшого городка в Аризоне, и всего один день, который они проведут вместе, навсегда изменит их жизнь... Он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы…