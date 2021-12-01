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1 час назад

Okko укрепляет партнерство с Первым каналом и запускает рекламную модель смотрения

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, укрепляет партнёрство с крупнейшими медиаигроками и открывает возможность просмотра контента по рекламной модели с 2022 года.

Об этом стало известно на презентации нового сезона Okko в формате дополненной реальности. Гостями мероприятия, сочетающего передовые визуальные технологии и громкие новости, стали Константин Эрнст, Александр Роднянский, Надежда Михалкова, Петр Ануров, Данила Шарапов, Наринэ Абгарян, Рубен Дишдинян, Юлиана Слащева, Фёдор Емельяненко, а также другие деятели искусства и атлеты.

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Запуск AVOD-модели, сотрудничество с медиакомпаниями и собственный оригинальный контент позволят Okko существенно расширить аудиторию.

Генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев и Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст объявили о стратегическом партнерстве, анонсировав продолжение сериала “Кастинг”, который будет эксклюзивно показан на Okko до телепремьеры, масштабную историческую многосерийную сагу о временах Бориса Годунова “Смута” и детектив о программе защиты свидетелей “Лица не раскрывать”. Продолжение культового ретро-детектива Первого канала “Мосгаз” и первый совместный проект “Собор” уже доступны в сервисе.

Okko также увеличит объём эксклюзивного и оригинального контента за счёт расширения партнерства со студией “Союзмультфильм”. Так, сервис эксклюзивно покажет фэнтези-мультсериал “Лудлвиль”, новый многосерийный мультфильм про медвежонка Умку, мультсериал “Ну, погоди!” в 3D, полнометражную анимационную картину “Суворов: Великое путешествие” и мультфильм “Золотой улей”.

Okko анонсировал ряд собственных оригинальных сериалов, таких как “Откройте, полиция!” с Артемом Быстровым и Иваном Охлобыстиным в главных ролях. Сервис также раскрыл подробности триллера “Кунгур”, созданного совместно с продюсерской компанией Рубена Дишдишяна и Александра Липского “Лампа”, дебютного сериала Надежды Михалковой “Номинация”, снятого в партнёрстве с компанией Данилы Шарапова и Петра Анурова “Медиаслово”, нового сезона хита “Чикатило” и детективного триллера “Оффлайн”. Сервис также в ближайшее время эксклюзивно покажет комедию с Павлом Прилучным и Ириной Розановой “Предпоследняя инстанция”, долгожданную экранизацию бестселлера Наринэ Абгарян “Манюня” и инфернальную комедию о буднях провинциальных полицейских “Экипаж 314”.

Okko запустит отдельную линейку оригинального документального контента, созданного в партнерстве с крупнейшими студиями документального кино. Фильмы будут посвящены важным историческим событиям (“Афганский синдром”, “МММавроди”), ключевым феноменам современности, таким как гендерное равенство, табу и дейтинговые приложения (“Маша, давай”, “8 женщин”), а также научной тематике (“Границы познания”, “Челлендж Лаб”). Первым фильмом станет “Лида” – созданная в сотрудничестве с киностудией имени Горького картина-портрет о Лиде Мониава, учредительнице фонда "Дом с маяком". Премьера фильма состоится в декабре в Okko.

Okko также стал первым онлайн-кинотеатром, объединившим киноконтент и спортивные трансляции в одной подписке. Okko купил права на эксклюзивный показ Кубка Европы по баскетболу и Евролиги, добавив новое направление к футболу, MMA и теннису.

В этом году Okko отмечает десятилетие. Знаменательная дата вдохновляет на то, чтобы заглянуть в прошлое и увидеть множество ярких побед. Но куда важнее то, что впереди. Я уверен, что запуск рекламной модели, партнерства с крупнейшими игроками медиаиндустрии, а также качественные собственные проекты для разной аудитории позволят Okko расти высокими темпами

Максим Евдокимов

Генеральный директор мультимедийного сервиса Okko

Фильмы,8 женщин,Кастинг,Ну, погоди!,Петр Ануров,Наринэ Абгарян,Джаник Файзиев,Максим Евдокимов,Артем Быстров,Рубен Дишдишян,Константин Эрнст,Юлиана Слащева,Иван Охлобыстин,Надежда Михалкова,Ирина Розанова,Александр Роднянский,Борис Годунов,Федор Емельяненко,
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