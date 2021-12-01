Okko укрепляет партнерство с Первым каналом и запускает рекламную модель смотрения

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, укрепляет партнёрство с крупнейшими медиаигроками и открывает возможность просмотра контента по рекламной модели с 2022 года.

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Запуск AVOD-модели, сотрудничество с медиакомпаниями и собственный оригинальный контент позволят Okko существенно расширить аудиторию.

Генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев и Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст объявили о стратегическом партнерстве, анонсировав продолжение сериала “Кастинг”, который будет эксклюзивно показан на Okko до телепремьеры, масштабную историческую многосерийную сагу о временах Бориса Годунова “Смута” и детектив о программе защиты свидетелей “Лица не раскрывать”. Продолжение культового ретро-детектива Первого канала “Мосгаз” и первый совместный проект “Собор” уже доступны в сервисе.

Okko также увеличит объём эксклюзивного и оригинального контента за счёт расширения партнерства со студией “Союзмультфильм”. Так, сервис эксклюзивно покажет фэнтези-мультсериал “Лудлвиль”, новый многосерийный мультфильм про медвежонка Умку, мультсериал “Ну, погоди!” в 3D, полнометражную анимационную картину “Суворов: Великое путешествие” и мультфильм “Золотой улей”.

Okko анонсировал ряд собственных оригинальных сериалов, таких как “Откройте, полиция!” с Артемом Быстровым и Иваном Охлобыстиным в главных ролях. Сервис также раскрыл подробности триллера “Кунгур”, созданного совместно с продюсерской компанией Рубена Дишдишяна и Александра Липского “Лампа”, дебютного сериала Надежды Михалковой “Номинация”, снятого в партнёрстве с компанией Данилы Шарапова и Петра Анурова “Медиаслово”, нового сезона хита “Чикатило” и детективного триллера “Оффлайн”. Сервис также в ближайшее время эксклюзивно покажет комедию с Павлом Прилучным и Ириной Розановой “Предпоследняя инстанция”, долгожданную экранизацию бестселлера Наринэ Абгарян “Манюня” и инфернальную комедию о буднях провинциальных полицейских “Экипаж 314”.

Okko запустит отдельную линейку оригинального документального контента, созданного в партнерстве с крупнейшими студиями документального кино. Фильмы будут посвящены важным историческим событиям (“Афганский синдром”, “МММавроди”), ключевым феноменам современности, таким как гендерное равенство, табу и дейтинговые приложения (“Маша, давай”, “8 женщин”), а также научной тематике (“Границы познания”, “Челлендж Лаб”). Первым фильмом станет “Лида” – созданная в сотрудничестве с киностудией имени Горького картина-портрет о Лиде Мониава, учредительнице фонда "Дом с маяком". Премьера фильма состоится в декабре в Okko.

Okko также стал первым онлайн-кинотеатром, объединившим киноконтент и спортивные трансляции в одной подписке. Okko купил права на эксклюзивный показ Кубка Европы по баскетболу и Евролиги, добавив новое направление к футболу, MMA и теннису.

В этом году Okko отмечает десятилетие. Знаменательная дата вдохновляет на то, чтобы заглянуть в прошлое и увидеть множество ярких побед. Но куда важнее то, что впереди. Я уверен, что запуск рекламной модели, партнерства с крупнейшими игроками медиаиндустрии, а также качественные собственные проекты для разной аудитории позволят Okko расти высокими темпами