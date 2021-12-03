Фильмы, которые заставят вас усомниться в реальности

После просмотра «Матрицы» наверно многие задумались о том, не живут ли они в искусственном мире. Герои новой подборки «Рамблера» тоже заподозрили, что все вокруг лишь симуляция. И не зря.

Фото: Кадр из фильма «Шоу Трумана» Кадр из фильма «Шоу Трумана»

«Шоу Трумана»

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Питер Уир предвосхитил эпоху реалити-шоу, однако довел идею до уровня настоящей антиутопии. Труман Бёрбанк (Джим Керри) является суперзвездой, но не знает об этом. С самого рождения его жизнь находится под прицелом скрытых камер, а все жители острова — актеры. Даже погода меняется по воле исполнительного продюсера Кристофа (Эд Харрис). Труман мечтает о путешествиях, а Кристоф делает все, чтобы внушить ему страх перед водой, ведь он не может покинуть шоу. Но однажды все идет не по плану, и Труман влюбляется в статистку Сильвию (Наташа Макэлхон) вместо актрисы, выбранной для него на роль жены. Девушка намекает ему, что все вокруг только шоу, и Труман задумывается о своей жизни. Чем больше он приглядывается к миру вокруг, тем больше странностей замечает.

«Эффект Манделы»

Талантливый программист Брендан (Чарли Хофхаймер) и его жена Клэр (Алекса Палладино) переживают трагедию — их маленькая дочь Сэм (Мадлен Макгроу) утонула в океане, когда пыталась поймать свою игрушку. Разбирая вещи дочери, Брендан находит детскую книжку, которую он всегда знал под другим заголовком. Вскоре супруги начинают подмечать и другие ошибки — например, у любимой обезьянки дочки нет хвоста, хотя им обоим кажется, что он был. Даже их воспоминания по поводу одной и той же фотографии расходятся. А вскоре он начинает видеть дочку, хотя другие на нее не реагируют. Брендан решает докопаться до правды, даже если она разрушит весь привычный мир.

Кадр из фильма «Блаженство»

«Блаженство»

У Грега (Оуэн Уилсон) в жизни черная полоса. Он разводится с женой, испытывает проемы на работе и постоянно витает в облаках. В конце концов уволенный Грег к тому же случайно убивает своего босса. В панике он сбегает в ближайший бар и встречает там загадочную женщину Изабель (Сальма Хайек), которая как будто бы в курсе его преступления. Незнакомка утверждает, что все вокруг лишь виртуальная реальность, и только они вдвоем существуют на самом деле. Изабель объясняет, что реальностью можно управлять с помощью кристаллов и делает так, что гибель босса Грега превращается в самоубийство. Вместе с ней герой погружается в странную действительность.

«Тринадцатый этаж»

Ученые во главе с Хэнноном Фуллером (Армин Мюллер-Шталь) создают симуляцию, копию Лос-Анджелеса в 1937 году. Персонажи этого компьютерного мира считают себя абсолютно реальными, а гости из внешнего мира могут использовать их тела, чтобы поразвлечься в виртуальности. На время вселения спящее сознание виртуального героя перемещается в тело настоящего человека. После завершения сеанса они меняются местами. Однако вскоре Фуллер погибает. Участник проекта Дуглас Холл (Крейг Бирко) попадает под подозрение и начинает собственное расследование. В симуляции он сталкивается с барменом Эштоном, который прочел оставленное Фуллером для Холла письмо. Эштон рассказывает, как понять, что мир нереален, оставаясь внутри него. После возвращения из симуляции Холл решает повторить действия Эштона наяву. Правда оказывается невероятной и пугающей.

«Исходный код»